У Путина от страха трясутся руки: что начало происходить в Москве

Slava Kot
В российских властных кругах усиливается напряженность из-за перераспределения ресурсов и последствий затяжной войны против Украины. Такое мнение высказал политолог Виктор Шлинчак, комментируя ситуацию внутри кремлевских элит.
Владимир Путин. Фото: Associated Press
Виктор Шлинчак в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что в России все более заметным становится конфликт между разными группами влияния. Часть представителей русской элиты, обогатившихся во время войны, теперь оказываются под следствием и сталкиваются с проверками и арестами.
Политолог считает, что среди кремлевских элит формируется два лагеря. Один до сих пор рассматривает войну как возможность для заработка и сохранения влияния. Другой все отчетливее осознает, что длительный конфликт ведет Россию к экономическому и политическому упадку.
По мнению Шлинчака, несмотря на официальные заявления Кремля о стабильности, реальная ситуация в российской экономике может быть гораздо хуже, чем показывает официальная статистика. Часть экономических данных в РФ засекречена, однако доступная информация свидетельствует о серьезных проблемах.
Эксперт также обратил внимание на психологический аспект войны на истощение. По его словам, российские власти пытаются демонстрировать силу и контроль, однако внутри системы растет нервозность и страх.
