У Путина от страха трясутся руки: что начало происходить в Москве

В российских властных кругах усиливается напряженность из-за перераспределения ресурсов и последствий затяжной войны против Украины. Такое мнение высказал политолог Виктор Шлинчак, комментируя ситуацию внутри кремлевских элит.

Владимир Путин. Фото: Associated Press

Виктор Шлинчак в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что в России все более заметным становится конфликт между разными группами влияния. Часть представителей русской элиты, обогатившихся во время войны, теперь оказываются под следствием и сталкиваются с проверками и арестами.

Политолог считает, что среди кремлевских элит формируется два лагеря. Один до сих пор рассматривает войну как возможность для заработка и сохранения влияния. Другой все отчетливее осознает, что длительный конфликт ведет Россию к экономическому и политическому упадку.

"Среди кремлевских элит обостряется недовольство перераспределением ресурсов. Многие, за последние четыре года войны, обогатились, и сейчас к этим людям приходят с обысками", — сказал Шлинчак.

По мнению Шлинчака, несмотря на официальные заявления Кремля о стабильности, реальная ситуация в российской экономике может быть гораздо хуже, чем показывает официальная статистика. Часть экономических данных в РФ засекречена, однако доступная информация свидетельствует о серьезных проблемах.

Эксперт также обратил внимание на психологический аспект войны на истощение. По его словам, российские власти пытаются демонстрировать силу и контроль, однако внутри системы растет нервозность и страх.

"Война в Украине отвергает Россию на десятки лет назад в своем развитии. Российская политика все еще пытается выстроить систему, при которой хочет казаться большим бодибилдером, а на самом деле – это система, олицетворяющаяся с человеком, извините за эйджизм, у которой трясутся руки. Мы этого человека видели на параде с 9-минутной речью под угрозой, что на Красную площадь может что-нибудь прилететь", — добавил политолог.

