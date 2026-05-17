У Путіна від страху трусяться руки: що почало відбуватися у Москві

Slava Kot
У російських владних колах посилюється напруження через перерозподіл ресурсів та наслідки затяжної війни проти України. Таку думку висловив політолог Віктор Шлінчак, коментуючи ситуацію всередині кремлівських еліт.
Володимир Путін. Фото: Associated Press
Віктор Шлінчак в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що у Росії дедалі помітнішим стає конфлікт між різними групами впливу. Частина представників російської еліти, які збагатилися під час війни, тепер опиняються під слідством і стикаються з перевірками та арештами.
Політолог вважає, що серед кремлівських еліт формується два табори. Один досі розглядає війну як можливість для заробітку та збереження впливу. Інший дедалі чіткіше усвідомлює, що тривалий конфлікт веде Росію до економічного та політичного занепаду.
На думку Шлінчака, попри офіційні заяви Кремля про стабільність, реальна ситуація в російській економіці може бути значно гіршою, ніж демонструє офіційна статистика. Частина економічних даних у РФ засекречена, однак доступна інформація свідчить про серйозні проблеми.
Експерт також звернув увагу на психологічний аспект війни на виснаження. За його словами, російська влада намагається демонструвати силу та контроль, однак всередині системи зростає нервозність і страх.
