У Путіна від страху трусяться руки: що почало відбуватися у Москві
У Путіна від страху трусяться руки: що почало відбуватися у Москві

Політолог Віктор Шлінчак заявив про зростання невдоволення серед кремлівських еліт через війну і економічний занепад Росії.

17 травня 2026, 08:15
У російських владних колах посилюється напруження через перерозподіл ресурсів та наслідки затяжної війни проти України. Таку думку висловив політолог Віктор Шлінчак, коментуючи ситуацію всередині кремлівських еліт.

Володимир Путін. Фото: Associated Press

Віктор Шлінчак в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що у Росії дедалі помітнішим стає конфлікт між різними групами впливу. Частина представників російської еліти, які збагатилися під час війни, тепер опиняються під слідством і стикаються з перевірками та арештами.

Політолог вважає, що серед кремлівських еліт формується два табори. Один досі розглядає війну як можливість для заробітку та збереження впливу. Інший дедалі чіткіше усвідомлює, що тривалий конфлікт веде Росію до економічного та політичного занепаду.

"Серед кремлівських еліт загострюється невдоволення щодо перерозподілу ресурсів. Багато хто, за останні чотири роки війни, збагатився, і зараз до цих людей приходять з обшуками", — сказав Шлінчак.

На думку Шлінчака, попри офіційні заяви Кремля про стабільність, реальна ситуація в російській економіці може бути значно гіршою, ніж демонструє офіційна статистика. Частина економічних даних у РФ засекречена, однак доступна інформація свідчить про серйозні проблеми.

Експерт також звернув увагу на психологічний аспект війни на виснаження. За його словами, російська влада намагається демонструвати силу та контроль, однак всередині системи зростає нервозність і страх.

"Війна в Україні відкидає Росію на десятки років назад у своєму розвитку. Російська політика все ще намагається вибудувати систему, при якій хоче здаватися великим бодібілдером, а насправді — це система, яка уособлюється з людиною, вибачте за ейджизм, в якої трясуться руки. Ми цю людину бачили на параді з 9-хвилинною промовою під загрозою, що на Красну площу може щось прилетіти", — додав політолог.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін відпрацював завдання Китаю. Експерт пояснив атаку РФ по Україні.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі перерахували умови Путіна для закінчення війни в Україні.



Джерело: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-sered-kremlivskikh-elit-zagostryuetsya-nevdovolennya-shchodo-pererozpodilu-resursiv-politolog-shlinchak
