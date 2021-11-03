У Путина отреагировали на активность НАТО в Восточной Европе

В ходе встречи с руководителями военных сил России и военных заводов в Сочи 1 ноября президент России Владимир Путин отреагировал на войска НАТО в Черном море и в Восточной Европе. Об этом пишет Associated Press.



В России обеспокоены военными кораблями НАТО в Черном море, фото из открытых источников

Поэтому руководитель Российской Федерации призвал усиливать противовоздушную оборону на фоне размещения компонентов противоракетной обороны НАТО в Восточной Европе и миссий кораблей Альянса в Балтийском море на севере и в Черном море на юго-западе.

"Мы должны еще больше усовершенствовать нашу систему воздушно-космической обороны, поскольку ведущие государства разрабатывают перспективное скоростное ударное оружие. Это также обусловлено военно-политической ситуацией, включая все более интенсивные полеты авиации НАТО вблизи России и появление в Балтийском и Черном морях военных кораблей Альянса, вооруженных управляемыми ракетами", – сказал Путин.

Россию беспокоит пребывание американского эсминца USS Porter в Черном море и прибытие USS Mount Whitney, флагмана 6-го флота США, который должен помогать НАТО обеспечивать безопасность и стабильность в Черноморском регионе.

Напомним, что в октябре Россия приостановила свою миссию в НАТО и закрыла офис Альянса в Москве после отзыва аккредитации восьми российских чиновников в штаб-квартире в Брюсселе.



"Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу размещения сил НАТО вблизи российских границ, описывая это как угрозу своей безопасности. Россия и Альянс также постоянно обвиняют друг друга в опасных и провокационных маневрах на море и воздухе", — говорится в материале.

Так, летом Россия заявляла, что ее военный корабль производил предупредительные выстрелы, чтобы британский эсминец Defender не приближался к Крыму. В то же время в Британии сообщили, что выстрелов не было, а ее корабль двигался в украинских водах. После этого в Москве высказались об атаках военных кораблей в Черном море, если они не будут реагировать на предупреждение.

Как сообщал портал "Комментарии", Байден подверг критике президентов Китая и России.



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