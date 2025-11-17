Рубрики
Лиля Воробьева
Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении санкций против стран, поддерживающих экономические связи с Москвой.
Дмитрий Песков (фото из открытых источников)
Эту реакцию представителя русского управления распространяют русские пропагандистские ресурсы.
Песков отметил, что Россия будет внимательно наблюдать за процессом рассмотрения в США законопроекта о санкциях в отношении государств, продолжающих вести бизнес с РФ. По его словам, Москва будет отслеживать, какие именно детали будут прописаны в документе.
Комментируя возможный ответ РФ на такой законопроект, Песков подчеркнул, что реакция будет "крайне негативной".
Напомним, Дональд Трамп заявил о вероятности введения новых санкций против стран, сохраняющих экономические отношения с Россией. Над законопроектом работает Республиканская партия. Инициатива может предоставить президенту США право вводить пошлины до 500% на импорт из государств, покупающих российские энергоносители и не поддерживающих Украину. Речь идет об Иране, Китае и Индии.
Также "Комментарии" писали о том, что народный депутат Украины, историк и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выразил сомнения в том, что президент США Дональд Трамп способен эффективно влиять на российского диктатора Владимира Путина.
По словам Вятровича, самые жесткие шаги Трампа в отношении России ограничиваются санкциями против энергетических компаний РФ. Он убежден, что личное увлечение Трампа фигурой Путина влияет на его восприятие российско-украинской войны.