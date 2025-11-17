logo

У Путина отреагировали на анонсированные Трампом новые санкции

Дмитрий Песков анонсировал «крайне негативную» реакцию на принятие соответствующего закона о санкциях.

17 ноября 2025, 18:46
Лиля Воробьева

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении санкций против стран, поддерживающих экономические связи с Москвой.

У Путина отреагировали на анонсированные Трампом новые санкции

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Эту реакцию представителя русского управления распространяют русские пропагандистские ресурсы.

Песков отметил, что Россия будет внимательно наблюдать за процессом рассмотрения в США законопроекта о санкциях в отношении государств, продолжающих вести бизнес с РФ. По его словам, Москва будет отслеживать, какие именно детали будут прописаны в документе.

Комментируя возможный ответ РФ на такой законопроект, Песков подчеркнул, что реакция будет "крайне негативной".

Напомним, Дональд Трамп заявил о вероятности введения новых санкций против стран, сохраняющих экономические отношения с Россией. Над законопроектом работает Республиканская партия. Инициатива может предоставить президенту США право вводить пошлины до 500% на импорт из государств, покупающих российские энергоносители и не поддерживающих Украину. Речь идет об Иране, Китае и Индии.

Также "Комментарии" писали о том, что народный депутат Украины, историк и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выразил сомнения в том, что президент США Дональд Трамп способен эффективно влиять на российского диктатора Владимира Путина.

"Это должно нам сказать, что надежды на то, что 'Трамп придет и порядок наведет', очень наивны", — подчеркнул он.

По словам Вятровича, самые жесткие шаги Трампа в отношении России ограничиваются санкциями против энергетических компаний РФ. Он убежден, что личное увлечение Трампа фигурой Путина влияет на его восприятие российско-украинской войны.



