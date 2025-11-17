У Путіна відреагували на анонсовані Трампом нові санкції

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков висловився щодо заяви президента США Дональда Трампа про можливе запровадження санкцій проти країн, які підтримують економічні зв’язки з Москвою.

Дмитро Пєсков (фото з відкритих джерел)

Цю реакцію представника російського керівництва поширюють російські пропагандистські ресурси.

Пєсков зазначив, що Росія уважно спостерігатиме за процесом розгляду в США законопроєкту про санкції щодо держав, які продовжують вести бізнес із РФ. За його словами, Москва відстежуватиме, які саме "деталі" будуть прописані в документі.

Коментуючи можливу відповідь РФ на такий законопроєкт, Пєсков підкреслив, що реакція буде "вкрай негативною".

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про ймовірність запровадження нових санкцій проти країн, які зберігають економічні відносини з Росією. Над законопроєктом працює Республіканська партія. Ініціатива може надати президенту США право запроваджувати мита до 500% на імпорт із держав, що купують російські енергоносії та не підтримують Україну. Йдеться про Іран, Китай та Індію.

Також "Коментарі" писали про те, що народний депутат України, історик і колишній очільник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович висловив сумніви щодо того, що президент США Дональд Трамп здатен ефективно впливати на російського диктатора Володимира Путіна.

"Це повинно нам сказати, що надії на те, що 'Трамп прийде і порядок наведе', дуже наївні", — наголосив він.

За словами В’ятровича, найжорсткіші кроки Трампа щодо Росії наразі обмежуються санкціями проти енергетичних компаній РФ. Він переконаний, що особисте захоплення Трампа постаттю Путіна впливає на його сприйняття російсько-української війни.

