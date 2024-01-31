У Путина отреагировали на информацию об увольнении Залужного: что сказали в Кремле

В Кремле просто не смогли не отреагировать на появившиеся 30 января слухи об увольнении генерала Валерия Залужного. Спикер Путина начал злорадствовать и заявил, что "у киевского режима много проблем". Цитату Дмитрия Пескова цитируют российские пропагандисты.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По словам Пескова, в Кремле следят за ситуацией вокруг Залужного

"Конечно, следят. Пока много вопросов. Очевидным остается одно. У киевского режима много проблем, там все неладно. Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей этого режима. Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться СВО",- заявил Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о чем говорят слухи об отставке Залужного . Политолог, политексперт, кандидат политических наук Денис Гороховский заявил, что учитывая то, что все потенциальные стороны истории об увольнении очень странно реагировали на нее (включая самого Залужного), можно предположить, что либо это скоординированная кампания, цель которой пока непонятна, либо действительно в кулуарах власти что-то происходит – и никто не хочет брать на себя ответственность за коммуникацию с обществом, чтобы дать хоть какие-нибудь объяснения.

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков акцентирует, что слухи о чьей-то отставке не распространяются столь стремительно в обществе, если для них нет оснований. И если сейчас отставка Залужного не состоялась, но есть информация, что главком с верховным главнокомандующим разговаривали на эту тему, то собственно отставка — дело времени, уверен он.

Наши западные партнеры, продолжает Александр Кочетков, могут как-то притормозить этот процесс. Но он неизбежен.

