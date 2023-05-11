logo

BTC/USD

27181.51

ETH/USD

1806.27

LTC/USD

81.01

USD/UAH

37.62

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина отреагировали на конфискацию США российских активов, которые будут переданы Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина отреагировали на конфискацию США российских активов, которые будут переданы Украине

Песков заявил, что такие действия будут иметь негативные последствия для Вашингтона

сегодня, 18:26
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

В России прокомментировали решение США конфисковать и передать Украине активы российского олигарха Константина Малофеева. Кремль такое решение Вашингтона очень возмутило. Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

У Путина отреагировали на конфискацию США российских активов, которые будут переданы Украине

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Песков заявил, что этот шаг США является незаконным. Но заявил, что решение будет иметь негативные последствия для Вашингтона, потому что, в частности, подрывает доверие инвесторов к Америке.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Спикер Путина сказал, что США якобы "украли" деньги, а также, что такие решения "ударят по ним, как бумеранг".

"Во-первых, это ущерб для того, у кого эти деньги, на русском языке, незаконно отобрали или украли. Это прямые убытки. А что касается Соединенных Штатов, то подобные решения, конечно, бьют по ним самих бумерангом", — высказался  он.

По его словам, такие действия требуют ответа. Но он не уточнил, что в ответ может сделать Российская Федерация.

"Без взаимности такие шаги, конечно, нельзя оставлять", – заявил Дмитрий Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Швейцария назвала хранящуюся у себя сумму активов Центрального банка России . Правительство Швейцарии признало, насколько большие резервы российского центробанка находятся в их стране. Швейцария рассматривает возможность инвестировать эти активы, а средства от них могли бы пойти на восстановление Украины. Министерство экономики Швейцарии сообщило, что резервы и активы российского центрального банка составляют 7,4 миллиарда швейцарских франков (8,3 миллиарда долларов). Четыре дня спустя после нападения России на территорию Украины Швейцария нарушила свой нейтралитет и решила присоединиться к санкциям ЕС против Москвы. Таким образом банки страны должны передавать информацию о клиентах или компаниях, связанных с Россией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!