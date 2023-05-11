У Путина отреагировали на конфискацию США российских активов, которые будут переданы Украине

В России прокомментировали решение США конфисковать и передать Украине активы российского олигарха Константина Малофеева. Кремль такое решение Вашингтона очень возмутило. Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Песков заявил, что этот шаг США является незаконным. Но заявил, что решение будет иметь негативные последствия для Вашингтона, потому что, в частности, подрывает доверие инвесторов к Америке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Спикер Путина сказал, что США якобы "украли" деньги, а также, что такие решения "ударят по ним, как бумеранг".

"Во-первых, это ущерб для того, у кого эти деньги, на русском языке, незаконно отобрали или украли. Это прямые убытки. А что касается Соединенных Штатов, то подобные решения, конечно, бьют по ним самих бумерангом", — высказался он.

По его словам, такие действия требуют ответа. Но он не уточнил, что в ответ может сделать Российская Федерация.

"Без взаимности такие шаги, конечно, нельзя оставлять", – заявил Дмитрий Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Швейцария назвала хранящуюся у себя сумму активов Центрального банка России . Правительство Швейцарии признало, насколько большие резервы российского центробанка находятся в их стране. Швейцария рассматривает возможность инвестировать эти активы, а средства от них могли бы пойти на восстановление Украины. Министерство экономики Швейцарии сообщило, что резервы и активы российского центрального банка составляют 7,4 миллиарда швейцарских франков (8,3 миллиарда долларов). Четыре дня спустя после нападения России на территорию Украины Швейцария нарушила свой нейтралитет и решила присоединиться к санкциям ЕС против Москвы. Таким образом банки страны должны передавать информацию о клиентах или компаниях, связанных с Россией.