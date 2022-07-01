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У Путина отреагировали на обстрел Одесской области и смерти украинцев

В Кремле снова врут, что не стреляют по жилым домам

сегодня, 16:27 comments2114
Автор:

Кравцев Сергей
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стесняется повторять, как мантру утверждение о том, что Россия проводит "специальную военную операцию" в Украине и не занимается расстрелом гражданских, российский войска не наносят ударов по гражданским объектам. Так Песков отреагировал на ракетный удар российских войск по Одесской области, где по меньше мере погибло 20 человек, среди которых есть и дети. Как передает портал "Комментарии", слова Песков цитирует российский "Интерфакс".

У Путина отреагировали на обстрел Одесской области и смерти украинцев

Дмитрий Песков. Фото: РБК

"Я хочу вам еще раз напомнить слова президента и главнокомандующего РФ о том, что вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям и гражданской инфраструктуре", – отметил рупор Кремля.

Далее Песков снова перечислил те объекты в Украине, которые становятся потенциальной целью российских военных. Оккупанты пытаются, в первую очередь, бить по складам с боеприпасами, по предприятиям, где хранится или ремонтируется военная техника. Также Россия пытается бить по скоплению живой силы, где проводится тренировка военных.                                                                                                               

При этом в МВД Украины уже сообщили, как и в случае с ударом по ТРЦ в Кременчуге в Одесской области разрушенная многоэтажка и база отдыха не находились и близко возле военных объектов.

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Источник: https://www.interfax.ru/russia/849937
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