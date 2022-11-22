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У Путина отреагировали на обыски в Киево-Печерской лавре

Песков озвучил позицию Москвы - Украина борется с РПЦ

сегодня, 15:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Обыски в Киево-Печерской лавре – это война Украины с Русской православной церковью. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Слова Пескова цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости"

У Путина отреагировали на обыски в Киево-Печерской лавре

Дмитрий Песков. Фото: РИА НОВОСТИ

"На самом деле, украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью, и, я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия" – заявил главный рупор Кремля.

Напомним, утром 22 ноября СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве. В пресс-службе сообщили, что эти мероприятия проходят совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского назвали два главных ресурса России в войне против Украины.

Ранее "Комментарии" писали – Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель уверен – чтобы говорить о полноценном окончании войны и заключении мира (о чем периодически делает "заброс" Москва), руководству России следует отдать приказ о выводе своих войск с территории Украины. Также стало известно, что на днях Европарламент планирует официально объявить Россию террористическим государством. О чем говорят такие заявления и намерения ЕС? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://ria.ru/20221122/lavra-1833330162.html
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