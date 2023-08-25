У Путина отреагировали на слухи о причастности к смерти Пригожина

У Путина отреагировали на информацию о том, что за гибелью главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в авиакатастрофе может стоять администрация российского президента. В Кремле это называют "абсолютной ложью". Соответствующее заявление сделал спикер Путина, Дмитрий Песков, его цитируют российские средства массовой пропаганды.

Путин и Евгений Пригожин (фото из открытых источников)

Комментируя причины катастрофы, спикер российского президента Песков заявил, что фактов пока немного. Так что их следует выяснить следствию. Также он сообщил, что официальные итоги расследования будут опубликованы позже.

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"Для подтверждения гибели Пригожина нужны экспертизы, в частности генетическая. Пока официальных результатов нет", — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме этого, он ответил, что пока ничего не может сказать о будущем "вагнеровцев". Но он отметил, что де-юре такой структуры нет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что будет с вагнеровцами после смерти Пригожина . Гибель предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина глубоко дестабилизирует влияние на наемников. Уже можно сказать, что это стало неожиданностью для "вагнеровцев". Об этом говорится в обновленном сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке уточняют, что 23 августа спустя два месяца после мятежа группы "Вагнера", связанный с этой группой бизнес-самолет Embraer разбился недалеко от города Тверь, между Москвой и Санкт-Петербургом. Российские власти утверждали, что десять человек на борту самолета погибли, в том числе владелец "Вагнера" Евгений Пригожин.

В частности, как отмечает разведка, его личные характерные черты гиперактивности, исключительной дерзости, направленности на результат и излишней жестокости влияли на "вагнеровцев" и маловероятно, что преемник может с ними сравниться.



