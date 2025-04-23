У Путина отреагировали на сорванную встречу в Лондоне по Украине

На сегодняшний день не удалось сблизить спорные позиции по "каким-то вопросам". Такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя ситуацию со снижением уровня представительства на переговорах США, европейских стран и Украины в Лондоне.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

При этом спикер российского диктатора не стал раскрывать о каких именно вопросах идет речь.

По словам главного рупора Кремля, Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу, но не поддерживает контактов с Европой и Украиной. При этом Песков уточнил, что Владимир Путин готов к диалогу, как с европейскими лидерами, так и с представителями Украины.

Говоря о новом визите спецпосланника Дональда Трампа Уиткоффа в Россию, о чем ранее сообщал ряд СМИ, Дмитрий Песков отметил, что конкретики пока нет, ситуация подвижная, все быстро меняется.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские партнеры Киева выступают категорически против некоторых пунктов предложенного США "мирного плана" по войне в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.

В частности, в публикации говорится, что одним из пунктов является признание незаконной аннексии Крыма Россией – шаг, который является невозможным для Европы и Украины. Кроме того, Европа выступает "решительно против" снятия санкций с России до завершения переговоров, заявили европейские дипломаты.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что на прошлой неделе европейские партнеры Киева детально изложили США свое виденье на не подлежащие обсуждению аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией. При этом министр скептически оценил шансы на достижение соглашения на этой неделе.

Reuters также отмечает, что некоторые идеи Вашингтона также, вероятно, не понравятся Москве.



