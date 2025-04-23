Европа против мирного плана Трампа по Украине: какие пункты вызвали ярость партнеров

Европейские партнеры Киева выступают категорически против некоторых пунктов предложенного США "мирного плана" по войне в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В частности, в публикации говорится, что одним из пунктов является признание незаконной аннексии Крыма Россией – шаг, который является невозможным для Европы и Украины.

Кроме того, Европа выступает "решительно против" снятия санкций с России до завершения переговоров, заявили европейские дипломаты.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что на прошлой неделе европейские партнеры Киева детально изложили США свое виденье на не подлежащие обсуждению аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией. При этом министр скептически оценил шансы на достижение соглашения на этой неделе.

Reuters также отмечает, что некоторые идеи Вашингтона также, вероятно, не понравятся Москве.

"Два дипломата заявили, что США не продвигают российское требование о демилитаризации Украины и не выступают против европейских сил как части будущих гарантий безопасности для Украины", — говорится в статье.

Также издание напоминает, что госсекретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон, а встреча, в которой должны были также участвовать министры иностранных дел Великобритании, Украины, Франции и Германии, была отложена.

Читайте также на портале "Комментарии" — Вашингтон надеется получить от Киева положительный ответ на мирные рамки, представленные в "окончательном предложении" главы Белого дома Дональда Трампа. Они включают, в частности, заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" Вашингтоном Крыма как часть РФ, отмену санкций и не только. С деталями предложений американского лидера ознакомились авторы публикации "Axios".



