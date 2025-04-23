logo

BTC/USD

93950.17

ETH/USD

1789.74

LTC/USD

84.83

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Европа против мирного плана Трампа по Украине: какие пункты вызвали ярость партнеров
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа против мирного плана Трампа по Украине: какие пункты вызвали ярость партнеров

По информации Reuters, Европа категорически против некоторых пунктов "мирного плана" Трампа

сегодня, 12:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейские партнеры Киева выступают категорически против некоторых пунктов предложенного США "мирного плана" по войне в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.

Европа против мирного плана Трампа по Украине: какие пункты вызвали ярость партнеров

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В частности, в публикации говорится, что одним из пунктов является признание незаконной аннексии Крыма Россией – шаг, который является невозможным для Европы и Украины.

Кроме того, Европа выступает "решительно против" снятия санкций с России до завершения переговоров, заявили европейские дипломаты.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что на прошлой неделе европейские партнеры Киева детально изложили США свое виденье на не подлежащие обсуждению аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией. При этом министр скептически оценил шансы на достижение соглашения на этой неделе.

Reuters также отмечает, что некоторые идеи Вашингтона также, вероятно, не понравятся Москве.

"Два дипломата заявили, что США не продвигают российское требование о демилитаризации Украины и не выступают против европейских сил как части будущих гарантий безопасности для Украины", — говорится в статье.

Также издание напоминает, что госсекретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон, а встреча, в которой должны были также участвовать министры иностранных дел Великобритании, Украины, Франции и Германии, была отложена.

Читайте также на портале "Комментарии" — Вашингтон надеется получить от Киева положительный ответ на мирные рамки, представленные в "окончательном предложении" главы Белого дома Дональда Трампа. Они включают, в частности, заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" Вашингтоном Крыма как часть РФ, отмену санкций и не только. С деталями предложений американского лидера ознакомились авторы публикации "Axios".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости