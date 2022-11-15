У Путина отреагировали на требования Украины, чтобы разблокировать переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Ларов, представляющих российскую делегацию на саммите G20 заявил, что требования Украины для возобновления мирных переговоров и прекращения войны "неадекватны". Как передает издание "Комментарии", слова российского министра приводит пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Из выступления Зеленского на G20 следует вывод, что никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает", – заявил Сергей Лавров.

По его словам, Россия хочет увидеть, что Запад и президент Украины будут более реалистично смотреть на переговорный процесс. Также глава МИД РФ озвучил ранее распространенный Кремлем тезис о том, что, чем дольше Украина будет откладывать переговоры и выставлять нереалистичные их условия, тем сложнее будет договариваться.

Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что США готовят переговоры по Украине. Якобы Россия никаких предложений от Вашингтона не получала.

Высказался о возможных переговорах и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он в интервью "РИА Новости" заявил, что "де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры, спецоперация будет продолжаться".

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита "Большой двадцатки" (G20) в онлайн формате, заявил, что Киев согласится на мир, когда Россия выведет свои войска за пределы территории Украины и заплатит за нанесенный ущерб. Он также призвал G20 исключить РФ из своего состава, а международное сообщество – "зацементировать ключевые элементы послевоенной архитектуры безопасности", которые сделают невозможным повторное наступление со стороны России. Главком ВСУ Валерий Залужный также подчеркнул, что Украина продолжит бороться и не примет никаких переговоров с РФ, пока россияне не покинут украинскую землю. О чем говорят данные заявления, а также ряд других, которые уже озвучены во время саммита G20? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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