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Кравцев Сергей
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал удары ВМС Британии и США по хуситам в Йемене с темой об "украинской элите", "бандеровцах" и проблемой "хищения" средств на поставках американского оружия. Как передает портал "Комментарии", свои мысли бывший президент России озвучил в своем Telegram, не упустив возможности поглумиться с обострения ситуации в юго-западной Азии.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
По его логике, удары были организованы для того, чтобы скрыть, как Украина "обогащается" на поставках оружия со стороны США. Он апеллировал статьей The New York Times о том, что Пентагон не следил за поставляемым Украине оружием.
Он заявил, что давно знаком с соответствующей философией "украинской элиты" и предсказал, что все деньги, которые партнеры Украины "из ЕС и из-за океана" в будущем дадут Киеву, также "разворуют".
В качестве истории-примера одиозный российский политик поделился своим опытом общения с "продажными бандеровцами".
Отметим, сегодня сало известно, что США и Британия нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене.
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