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У Путина отреагировали на удар США и Британии по Йемену: вспомнили Украину

Говоря об авиаударе по Йемену бывший президент РФ Медведев упомянул об "украинской элите" и поставках оружия

сегодня, 12:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал удары ВМС Британии и США по хуситам в Йемене с темой об "украинской элите", "бандеровцах" и проблемой "хищения" средств на поставках американского оружия. Как передает портал "Комментарии", свои мысли бывший президент России озвучил в своем Telegram, не упустив возможности поглумиться с обострения ситуации в юго-западной Азии.

У Путина отреагировали на удар США и Британии по Йемену: вспомнили Украину

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая, в том числе, внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные", — отметил Дмитрий Медведев.

По его логике, удары были организованы для того, чтобы скрыть, как Украина "обогащается" на поставках оружия со стороны США. Он апеллировал статьей The New York Times о том, что Пентагон не следил за поставляемым Украине оружием. 

"Поэтому исчезло вооружение на $1 млрд: почти 40 000 единиц – дроны-камикадзе, ПЗРК и приборы ночного видения. Теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам либо кто-то из их гнилой камарильи, либо киевские рвачи", — указал Медведев.

Он заявил, что давно знаком с соответствующей философией "украинской элиты" и предсказал, что все деньги, которые партнеры Украины "из ЕС и из-за океана" в будущем дадут Киеву, также "разворуют". 

В качестве истории-примера одиозный российский политик поделился своим опытом общения с "продажными бандеровцами".

Отметим, сегодня сало известно, что США и Британия нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене.

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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/435
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