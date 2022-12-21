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У Путина отреагировали на визит Зеленского в Вашингтон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают "позитива" от визита Зеленского в Вашингтон

сегодня, 12:50
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Автор:

Кравцев Сергей

В Кремле не ожидают положительных изменений от визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет прокремлевское издание "Ведомости".

У Путина отреагировали на визит Зеленского в Вашингтон

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

В частности, на вопрос, ожидает ли Кремль положительных изменений после визита украинского президента в США, Песков ответил: "Нет". 

"Продолжаются поставки вооружений, расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усилению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине", – заявил главный рупор Кремля.

Стоит отметить, президент Украины Владимир Зеленский совершает первый с начала широкомасштабного вторжения России визит за границу. Зеленский впервые за 10 месяцев покинул Украину и отправился в Вашингтон. Поэтому уже сегодня, 21 декабря, произойдет ранее неанонсированная встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Кроме того, ожидается выступление Зеленского перед Конгрессом США и заявление американского руководства о выделении Украине нового пакета оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot. О чем говорит такой поворот событий, включая первый с начала российского вторжения выезд Зеленского из страны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                            

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Источник: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/12/21/956334-u-kremlya-net-pozitivnih-ozhidanii
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