У Путина отреагировали на визит Зеленского в Вашингтон

В Кремле не ожидают положительных изменений от визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет прокремлевское издание "Ведомости".

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

В частности, на вопрос, ожидает ли Кремль положительных изменений после визита украинского президента в США, Песков ответил: "Нет".

"Продолжаются поставки вооружений, расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усилению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине", – заявил главный рупор Кремля.

Стоит отметить, президент Украины Владимир Зеленский совершает первый с начала широкомасштабного вторжения России визит за границу. Зеленский впервые за 10 месяцев покинул Украину и отправился в Вашингтон. Поэтому уже сегодня, 21 декабря, произойдет ранее неанонсированная встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Кроме того, ожидается выступление Зеленского перед Конгрессом США и заявление американского руководства о выделении Украине нового пакета оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot. О чем говорит такой поворот событий, включая первый с начала российского вторжения выезд Зеленского из страны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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