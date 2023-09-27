У Путина отреагировали на задержание "экс-министра" Карабаха

В РФ отреагировали на сообщение Государственной пограничной службы Азербайджана о том, что они задержали бывшего главу правительства Карабаха Рубена Варданяна при попытке бежать в Армению. В своем заявлении представитель Путина сказал, что он усомнился в том, что у Варданяна есть российское гражданство. Также Песков сказал, что не знает, был ли Варданян "задержан вообще". Его слова цитирует пропагандистский ТАСС .

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Мне неизвестно о том, что он был задержан. Я не знаю, кем он был задержан, был ли он задержан вообще и есть ли у него российское гражданство", — завил он.

Также спикер Путина заявил, что если на момент задержания политика, окажется, что у него есть паспорт РФ, то Москва будет "защищать его права", как своего гражданина.

"Если он вышел из российского гражданства, то это другое дело", – намекнул о другом варианте Песков.

Известно, что 27 сентября на сайте Госпогранслужбы Азербайджана появилось сообщение и фото, что бывший "глава правительства" Нагорного Карабаха Рубен Варданян задержан. В сообщении говорится, что мужчину задержали во время выезда из государственной границы в строну Армении на пункте "Лачин".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Азербайджана позвонил по телефону Путину и извинился. Из-за гибели "российских миротворцев" в Нагорном Карабахе, который перешел под контроль Азербайджана, президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину извинился. Группа россиян попала под обстрел из стрелкового оружия, возвращаясь с наблюдательного поста. В сообщении говорится, что разговор состоялся по инициативе президента Алиева.