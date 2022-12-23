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У Путина отреагировали на заявления Зеленского о мирном урегулировании войны

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего неизвестно о том, что Украина якобы готовит новый мирный план

сегодня, 12:08
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Автор:

Кравцев Сергей

В Москве слышали заявления президента Украины Владимира Зеленского о мирном урегулировании военного конфликта в Украине, но они были сделаны без учета нынешних реалий. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагенство "РИА Новости", цитируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

У Путина отреагировали на заявления Зеленского о мирном урегулировании войны

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Помимо этого, главный рупор Кремля вновь вспомнил о демилитаризации Украины, заявив, что в этом вопросе есть существенные продвижения.

Также Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего неизвестно о том, что Украина якобы готовит новый мирный план.

Что касается теоретической возможности переговоров Байдена и Путина, то в Кремле это не отрицают, но сообщают, что на сегодняшний день никаких предварительных контактов между РФ и США на тему возможности встречи Путина и Байдена нет.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российский диктатор владимир путин сделал ряд циничных заявлений по поводу войны, которую развязал против Украины. Заявил, что спасает русскоязычных украинцев, заявил, что скорее хочет закончить войну (назвал ее именно войной, на что многие обратили внимание), блеял о переговорах. Он также пообещал "пощелкать" ЗРК Patriot, которые США намерены передать Украине для обороны от российских ракетных ударов. О чём говорят эти заявления путина и вообще его повышенная медийность последнего времени в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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