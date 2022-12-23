Новые заявления Путина: о чем они говорят – какую цель преследует диктатор

Российский диктатор владимир путин сделал ряд циничных заявлений по поводу войны, которую развязал против Украины. Заявил, что спасает русскоязычных украинцев, заявил, что скорее хочет закончить войну (назвал ее именно войной, на что многие обратили внимание), блеял о переговорах. Он также пообещал "пощелкать" ЗРК Patriot, которые США намерены передать Украине для обороны от российских ракетных ударов. О чём говорят эти заявления путина и вообще его повышенная медийность последнего времени в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Заявления Путина всё меньше волнуют западную аудиторию, мир в целом

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда поясняет:

"В свое время путин получил диплом юриста в Ленинградском университете им. Ленина. И, соответственно, мог бы хоть попытаться оперировать юридическими категориями. А потому есть особенный цинизм в этом смысле с его стороны – и как юриста, и как российского президента – когда он говорит, что считает до сих пор братским украинский народ. При этом уничтожает этот самый народ".

По словам эксперта, путин, похоже, на самом деле, продолжает жить в парадигме того, что россияне и украинцы – единый народ. И от этой парадигмы не отказывается, даже устроив геноцид в Украине.

"Интересная особенность – его заявления всё меньше волнуют западную аудиторию, мир в целом. Они волнуют разве что граждан россии. И путин на них ориентируется. В этом нет ничего удивительного. На протяжении 2022 года произошло существенное падение авторитета, влияния путина. И это уже необратимый процесс, – уверен Евгений Магда. – Ну, а его заявление о том, что россияне "пощелкают" ЗРК Patriot. Ну-ну, щелкунчик кремлевский, попробуй".

Российская пропаганда, акцентирует эксперт, очень любит создавать себе некие мании в смысле уничтожения западных образцов вооружения.

"Они месяцами охотились на гаубицы 155-мм. И в итоге лишь в августе смогли показать всего одну – полностью разбитую. Потом рассказывали о том, что они десятками уничтожают реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Теперь будут аналогичные сказки о Patriot, – прогнозирует Евгений Магда. – Смешно, когда сам президент рф делает подобные пустые заявления".

Высшее руководство рф понимает – война уже проиграна

То, что российская пропаганда создает для своих граждан параллельную реальность, давно уже не новость, считает политический эксперт Денис Гороховский. Но, продолжает он, даже с таким подходом – россии необходимы какие-то позитивные инфоповоды, на базе которых можно выстраивать новостную повестку. А их попросту нет.

"Зато инфополе массово заполняют новости, которые показывают реальное положение дел: это и санкционный полоток цен, и встреча Зеленского и Байдена, и ранение Рогозина, и пожары на газогонах и военных объектах, и так далее. россии нечего противопоставить, поэтому для пропаганды остается последний инструмент – заявления путина. Любая чушь, которую он озвучивает, для россии становится не только готовой новостью, а истинной в последней инстанции, в которой запрещено сомневаться. Причем озвучивать ее должен именно путин, потому что даже местный патриотически настроенный электорат уже не очень верит, если аналогичную чушь озвучивает кто-то рангом поменьше, например, Медведев", – поясняет эксперт.

Именно этим, подчеркивает он, обоснована медийная активность президента рф в последнее время.

"При этом, российская пропаганда поставила себя в крайне сложное положение, – отмечает Денис Гороховский. – В своих фантазиях пропагандисты настолько далеко ушли от реальности, что сами уже не могут поддерживать созданный образ. Именно поэтому мы видим регулярные ошибки и ляпы: начиная от использования путиным слово "война" в контексте агрессии рф (хотя в россии подобное попадает под уголовную ответственность в рамках "закона о фейках") – и заканчивая публичным отказом официально завершать мобилизацию в стране, хотя в СМИ власть отчиталась, что армия рф полностью укомплектована".

Эксперт убежден, что высшее руководство рф понимает – война уже проиграна. А для путинского режима это значит не только крах политической карьеры, но и последующую уголовную ответственность за совершенные преступления.

"Поэтому рф всё больше будет закрываться для внешнего мира и уходить в параллельную информационную реальность, выстраивая из государства аналог Северной Кореи, – прогнозирует Денис Гороховский. – Поэтому же не стоит удивляться, если через год их СМИ будут писать о том, как, например, сборная россии выиграла Чемпионат Мира по футболу, победив в финале сборную США 5:0".

Путин пытается снять с себя ответственность за поражение в Украине

Политический эксперт Михаил Чаплыга акцентирует, что выступление путина действительно удивило многих, в том числе, местных депутатов, которые даже решили обратиться к генпрокурору.

"Дело в том, что путин впервые так называемую "СВО" назвал "войной", которой она с первых дней и была. И в рф преследовали тысячи граждан за то, что они называли войну войной, – подчеркивает эксперт. – Хотя, с другой стороны, путин скорее всего имел в виду два разных аспекта. В рф бытует мнение, что, мол, они не Украине проигрывают, а НАТО и коллективному Западу. Так им кажется менее позорным. Таким образом, путин пытался показать, что, дескать, есть отдельно некая "СВО" и отдельно – война с НАТО в Украине".

По мнению Михаила Чаплыги, так путин пытается снять с себя ответственность за поражение в Украине. Откреститься от этого позора – и переложить ответственность на коллективную армию и чиновников. При этом, стараясь представить всё так, что это не Украина побеждает, а коллективный Запад.

"Тема поставок батарей системы Patriot, конечно, очень болезненна для рф, поскольку нарушает глобальный геостратегический баланс ПРО и СНВ (противоракетной обороны и стратегических наступательных вооружений). Но сделать рф ничего не может – ее угрозы не влияют на решения США. А Patriot, скорее всего, уже давно в Украине – и наши военнослужащие соответственным образом обучены. Да, это не чудо-оружие, системы С-300 и С-400 – аналогичны. Но сам факт наличия у Украины Patriot уже о многом говорит. Еще месяц назад это казалось немыслимым, – подчеркивает эксперт. – В целом выступление путина мне кажется слабой рефлексией на весьма успешный визит Зеленского в США. Украина снова вернулась в заголовки западных СМИ и снова в фокусе внимания. И это бесит руководство кремля".

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