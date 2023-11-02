У Путина ответили на громкое заявление Залужного о том, что ситуация на фронте зашла в тупик

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Спикер российского президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявившего, что ситуация на фронте зашла в тупик, потому что ни одна из сторон не может продвигаться, ведь имеет одинаковое технологическое оснащение. По словам Пескова, "целые СВО должны быть исполнены". Его цитируют российские СМИ.

Кроме этого, кремлевский спикер сказал: "РФ последовательно продолжает проводить спецоперацию".

А еще – спикер Путина, выполняя поручение кремлевской пропаганды, начал рассказывать об успехах российской армии в войне против Украины.

"Киеву давно нужно понять, что абсурдно даже говорить о возможности его победы на поле боя",- заявил.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что говорят новые заявления Залужного . Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал для журнала The Economist колонку о войне с Россией и вызовы, стоящие на данном этапе перед Украиной.

Политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк считает, что тезисы, которые озвучил Залужный (над Украиной сейчас нависла угроза позиционной войны, в которой Россия, используя свое ресурсное преимущество, рано или поздно одержит победу; чтобы не допустить этого, Украине нужна западная военная помощь, прежде всего авиация, дроны, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), абсолютно соответствуют тем реалиям, с которыми мы имеем дело.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик считает, что важная и нужная статья Залужного даже немного опоздала во времени. Нужно было раньше готовиться к непростому диалогу, в том числе с трампистской частью Республиканской партии.

