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У Путина ответили на иск Ахметова к России в ЕСПЧ

Иск украинского бизнесмена Рината Ахметова в Европейский суд по правам человека против РФ вряд ли имеет перспективы

сегодня, 16:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов не может ни на что рассчитывать, обращаясь в ЕСПЧ с иском против России, потому что РФ, как всем известно, покинула Совет Европы. Также Москва вышла изо всех документов, которые так или иначе связаны с Европой. Поэтому оп Ахметову ответ заранее абсолютно очевиден. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения со СМИ рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".

У Путина ответили на иск Ахметова к России в ЕСПЧ

Ринат Ахметов. Фото: из открытых источников

Такой ответ, как позицию Кремля, главный рупор Путина озвучил на то, что что украинский предприниматель, основатель группы компаний System Capital Management (SCM) и собственник "Азовстали" Ринат Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека о компенсации ущерба. Украинский бизнесмен чуть ли не больше всех остальных понес ущерб от российской агрессии. Ведь основные его производственные мощности находятся на востоке Украины. Часть из них сегодня в оккупации, другая часть уничтожена вследствие ударов страны-агрессора.

В своем иске Ринат Ахметов уже заявил, что преступления России против Украины просто вопиющие. Свой иск бизнесмен назвал лишь одним из первых международных юридических действий против России, которой придется ответить за уничтожение украинской экономики, а также за разворовывание украинских активов.  

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Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ ликвидировали командира мотострелковой роты оккупантов.




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Источник: https://t.me/interfaxonline/22650
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