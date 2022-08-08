У Путина ответили на предложение Турции по встрече президентов Украины и РФ

В Москве вновь заявили, что переговорный процесс между Украиной и Россией остановлен по вине Киева, который отказывается идти на диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков отметил, что Россия считает правильной и очень важной инициативу президента Турции Эрдогана, но вот касательно готовности Путина встретится с Зеленским Песков ничего не сказал.

При этом Дмитрий Песков не упустил возможности вновь упрекнуть Украину в срыве переговоров.

"Но вы знаете, что украинская делегация переговорщиков, что называется, "ушла с радаров". В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет", — заявил Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что Турция уже давно заявляет, что готова организовать площадку для переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Последний раз турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил такой инициативе во время своего визита в Сочи, где он провёл переговоры с Путиным.

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