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У Путина ответили на заявление Трампа о мирном соглашении с Украиной на этой неделе

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва якобы "остается открытой к поиску мирного урегулирования"

сегодня, 14:08
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Кравцев Сергей

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможности мирного соглашения с Украиной уже на этой неделе. По словам спикера Кремля, Россия остается открытой к поиску мирного урегулирования. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское информагентство "ТАСС", цитируя Пескова.

У Путина ответили на заявление Трампа о мирном соглашении с Украиной на этой неделе

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил надежду, что Россия и Украина смогут достичь соглашения о прекращении огня уже в ближайшие дни.

В ответ на эти слова представитель российского диктатора РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва якобы "остается открытой к поиску мирного урегулирования" и продолжает вести соответствующие контакты с американской стороной.

"Я не хотел бы сейчас давать какие-то комментарии, тем более относительно временных рамок. Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поиску мирного урегулирования. Продолжают работу и с американской стороной. И, конечно, мы надеемся, что эта работа даст свои результаты", — заявил Дмитрий Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина "заключат соглашение" на следующей неделе и начнут вести большой бизнес с США. Ттакое заявление глава Белого дома сделал в своей соцсети Truth Social.

"Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе (в США неделя начинается с воскресенья – ред.). Обе страны начнут вести большой бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и будут зарабатывать состояние!", – отметил американский лидер. 

За несколько минут до этого Дональд Трамп также написал, что золотое правило переговоров и успеха: кто имеет золото, тот устанавливает правила. Однако неизвестно, касается ли этот пост следующего сообщения об Украине и России.




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