Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина "заключат соглашение" на следующей неделе и начнут вести большой бизнес с США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Белого дома сделал в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе (в США неделя начинается с воскресенья – ред.). Обе страны начнут вести большой бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и будут зарабатывать состояние!", – отметил американский лидер.

За несколько минут до этого Дональд Трамп также написал, что золотое правило переговоров и успеха: кто имеет золото, тот устанавливает правила. Однако неизвестно, касается ли этот пост следующего сообщения об Украине и России.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Украинского государства Владимир Зеленский предложил Российской Федерации воздержаться от атак дальнобойными дронами и ракетами по объектам гражданской инфраструктуры на период 30 суток с возможностью дальнейшего продолжения этой инициативы.

В сообщении, которое президент разместил в своем Telegram-канале, он сослался на последний рапорт главнокомандующего Александра Сырского. Согласно ему, с начала текущих суток российские силы более двух тысяч раз нарушили режим прекращения огня. Были зафиксированы 67 атаковых действий со стороны РФ, преимущественно на Покровском направлении. Общее количество обстрелов достигло 1355, из которых 713 совершено с применением тяжелого вооружения. Кроме того, оккупанты 673 раза использовали FPV-дроны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Соединенные Штаты выразили поддержку продолжению "пасхального перемирия" и после завершения праздников. В то же время в Кремле цинично ответили на эту инициативу, обвинив Украину в нарушении договоренностей по прекращению огня.



