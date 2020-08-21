У Путина ответили, почему не разрешают перевезти Навального за границу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему Алексея Навального нельзя транспортировать в зарубежную клинику. Согласно официальной позиции Кремля, оппозиционера нельзя уводить из России исключительно из-за запрета медиков. Об этом передает “РБК”.

Песков говорит, что, вероятно, есть формальности, которые нужно учитывать.

“Никто не видит здесь никаких препятствий, кроме врачебного решения, решения лечащего врача, который несет ответственность по закону за здоровье больного", – говорит Песков.

В Кремле говорят, что российские специалисты контактируют с немецкими коллегами. Что же касается перевозки Навального, который пребывает в коме на ИВЛ, в самолете, медики якобы категорически против этого. Мол, Навальному стало плохо после набора высоты, поэтому его состояние может усугубиться.

Кроме того, российские врачи опровергли версию с отравлением: дескать, яда в крови Навального не нашли, а состояние он мог потерять из-за возникшей гипогликемии - низкого уровня сахара.

Напомним, супруга российского оппозиционера Алексея Навального, который уже сутки пребывает в коме, рассказала, чем отравили ее мужа. Юлия Навальная говорит, что транспортная полиция нашла следы опасного вещества, которое опасно даже для жизни окружающих. Находиться рядом с Навальным нужно в спецкостюме.

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