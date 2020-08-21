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У Путина ответили, почему не разрешают перевезти Навального за границу

Российские врачи опровергли версию с отравлением: дескать, яда в крови Навального не нашли, а состояние он мог потерять из-за возникшей гипогликемии

сегодня, 15:33
Автор:

Елена Волкова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему Алексея Навального нельзя транспортировать в зарубежную клинику. Согласно официальной позиции Кремля, оппозиционера нельзя уводить из России исключительно из-за запрета медиков. Об этом передает “РБК”. 

Песков говорит, что, вероятно, есть формальности, которые нужно учитывать. 

У Путина ответили, почему не разрешают перевезти Навального за границу

“Никто не видит здесь никаких препятствий, кроме врачебного решения, решения лечащего врача, который несет ответственность по закону за здоровье больного", – говорит Песков.

В Кремле говорят, что российские специалисты контактируют с немецкими коллегами. Что же касается перевозки Навального, который пребывает в коме на ИВЛ, в самолете, медики якобы категорически против этого. Мол, Навальному стало плохо после набора высоты, поэтому его состояние может усугубиться. 

Кроме того, российские врачи опровергли версию с отравлением: дескать, яда в крови Навального не нашли, а состояние он мог потерять из-за возникшей гипогликемии - низкого уровня сахара.

Напомним, супруга российского оппозиционера Алексея Навального, который уже сутки пребывает в коме, рассказала, чем отравили ее мужа. Юлия Навальная говорит, что транспортная полиция нашла следы опасного вещества, которое опасно даже для жизни окружающих. Находиться рядом с Навальным нужно в спецкостюме. 


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