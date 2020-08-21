Навальная рассказала о глобальной опасности яда, которым отравили ее мужа

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального, который уже сутки пребывает в коме, рассказала, чем отравили ее мужа. Юлия Навальная говорит, что транспортная полиция нашла следы опасного вещества, о чем сообщается в Telegram штаба Навального в Омске.

"Оно (вещество, - ред) опасно для жизни окружающих. Всем находящимся рядом с ним требуются специальные костюмы", – говорится в сообщении.

В штабе политика говорят, что именно поэтому российские медики отказываются дать разрешение на перевозку Навального в Германию. Мол, тянут время, чтобы токсины исчезли из организма.

Согласно последней информации, состояние оппозиционера остается стабильно тяжелым. Он пребывает в естественной коме, и вчера к вечеру произошло осложнение: отек мозга. Супруга Навального намерена обратиться в Европейский суд по правам человека с требованием запретить властям РФ препятствовать перевозке пациента за рубеж.

Напомним, что российский оппозиционер и критик президента Путина оказался в больнице вчера. Ему стало плохо на борту самолета, который вылетел в Москву. Борт совершил экстренную посадку. Алексея Навального без сознания увезли в реанимацию Больницы скорой помощи в Омске. Точный диагноз врачи не озвучивают. Некоторые российские СМИ пишут о том, что Навального могли отравить галлюциногенами. В том, что это было именно отравление уверены и люди с близкого окружения политика.



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