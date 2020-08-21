kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.08.2020

BTC/USD

11840.36

ETH/USD

413.39

LTC/USD

62.76

НБУ 21.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия Навальная рассказала о глобальной опасности яда, которым отравили ее мужа
commentss НОВОСТИ Все новости

Навальная рассказала о глобальной опасности яда, которым отравили ее мужа

Жена российского политика говорит, что вещество опасно для окружающих

сегодня, 09:34
Автор:

Елена Волкова

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального, который уже сутки пребывает в коме, рассказала, чем отравили ее мужа. Юлия Навальная говорит, что транспортная полиция нашла следы опасного вещества, о чем сообщается в Telegram штаба Навального в Омске.

"Оно (вещество, - ред) опасно для жизни окружающих. Всем находящимся рядом с ним требуются специальные костюмы", – говорится в сообщении.

Навальная рассказала о глобальной опасности яда, которым отравили ее мужа

В штабе политика говорят, что именно поэтому российские медики отказываются дать разрешение на перевозку Навального в Германию. Мол, тянут время, чтобы токсины исчезли из организма. 

Согласно последней информации, состояние оппозиционера остается стабильно тяжелым. Он пребывает в естественной коме, и вчера к вечеру произошло осложнение: отек мозга. Супруга Навального намерена обратиться в Европейский суд по правам человека с требованием запретить властям РФ препятствовать перевозке пациента за рубеж.

Напомним, что российский оппозиционер и критик президента Путина оказался в больнице вчера. Ему стало плохо на борту самолета, который вылетел в Москву. Борт совершил экстренную посадку. Алексея Навального без сознания увезли в реанимацию Больницы скорой помощи в Омске. Точный диагноз врачи не озвучивают. Некоторые российские СМИ пишут о том, что Навального могли отравить галлюциногенами. В том, что это было именно отравление уверены и люди с близкого окружения политика. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!