У Путина ответили, появились ли предпосылки для мира в Украине

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Кравцев Сергей
В Москве говорят, что потеряли веру в возможность путем переговоров добиться мира с Украиной, поэтому продолжат вести войну. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, слова которого цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
Дмитрий Песков отметил, что нет перспектив перевести ситуацию в Украине в мирное русло, следовательно, цели так называемой спецоперации РФ могут быть достигнуты только военным путем.
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Главный рупор Кремля также высказал свое мнение на несколько недавних событий. Так, идею украинской власти переименовать Россию в Московию Песков назвал "курьезом", а требование представителей РПЦ покинуть территорию Киево-Печерской лавры – "возмутительным решением".
Также издание "Комментарии" сообщало — российское руководство активно ищет, на кого можно повесить провалы в войне против Украины, как оправдать огромные потери в живой силе и технике, а также провал в достижении целей войны. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Путин доверяет Минобороны РФ, а пригожинское ЧВК "Вагнер" использовал, чтобы защитить свой режим от губительных последствий мобилизации. Кто в итоге может оказаться в РФ "козлом отпущения"? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.
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