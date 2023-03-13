logo

BTC/USD

22137.99

ETH/USD

1581.03

LTC/USD

75.08

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина ответили, появились ли предпосылки для мира в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина ответили, появились ли предпосылки для мира в Украине

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не видит предпосылок для мира в Украине, говорит, что возможна только война

сегодня, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В Москве говорят, что потеряли веру в возможность путем переговоров добиться мира с Украиной, поэтому продолжат вести войну. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, слова которого цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

У Путина ответили, появились ли предпосылки для мира в Украине

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков отметил, что нет перспектив перевести ситуацию в Украине в мирное русло, следовательно, цели так называемой спецоперации РФ могут быть достигнуты только военным путем.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Главный рупор Кремля также высказал свое мнение на несколько недавних событий. Так, идею украинской власти переименовать Россию в Московию Песков назвал "курьезом", а требование представителей РПЦ покинуть территорию Киево-Печерской лавры – "возмутительным решением".

"Вы знаете, это наверное относится к таким нелепым курьезам – подобное сообщение или подобное решение. Если не ошибаюсь, уже много было таких шуток на этот счет. Не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать. Но еще раз повторяю, здесь можно только с улыбкой к этому относиться. Российская Федерация, как бы кто бы ее ни называл, – она останется великой державой, великой страной, и она останется Россией", — заявил Песков.

Что касается позиции по Лавре, то Песков заявил: "вызывает (обеспокоенность – ред.). Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, Русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение".

Также издание "Комментарии" сообщало — российское руководство активно ищет, на кого можно повесить провалы в войне против Украины, как оправдать огромные потери в живой силе и технике, а также провал в достижении целей войны. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Путин доверяет Минобороны РФ, а пригожинское ЧВК "Вагнер" использовал, чтобы защитить свой режим от губительных последствий мобилизации. Кто в итоге может оказаться в РФ "козлом отпущения"? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/196735
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!