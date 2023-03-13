У Путина ответили, появились ли предпосылки для мира в Украине

В Москве говорят, что потеряли веру в возможность путем переговоров добиться мира с Украиной, поэтому продолжат вести войну. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, слова которого цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков отметил, что нет перспектив перевести ситуацию в Украине в мирное русло, следовательно, цели так называемой спецоперации РФ могут быть достигнуты только военным путем.

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Главный рупор Кремля также высказал свое мнение на несколько недавних событий. Так, идею украинской власти переименовать Россию в Московию Песков назвал "курьезом", а требование представителей РПЦ покинуть территорию Киево-Печерской лавры – "возмутительным решением".

"Вы знаете, это наверное относится к таким нелепым курьезам – подобное сообщение или подобное решение. Если не ошибаюсь, уже много было таких шуток на этот счет. Не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать. Но еще раз повторяю, здесь можно только с улыбкой к этому относиться. Российская Федерация, как бы кто бы ее ни называл, – она останется великой державой, великой страной, и она останется Россией", — заявил Песков.

Что касается позиции по Лавре, то Песков заявил: "вызывает (обеспокоенность – ред.). Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, Русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение".

Также издание "Комментарии" сообщало — российское руководство активно ищет, на кого можно повесить провалы в войне против Украины, как оправдать огромные потери в живой силе и технике, а также провал в достижении целей войны. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Путин доверяет Минобороны РФ, а пригожинское ЧВК "Вагнер" использовал, чтобы защитить свой режим от губительных последствий мобилизации. Кто в итоге может оказаться в РФ "козлом отпущения"? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.



