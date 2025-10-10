Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "импульс" к мирному урегулированию войны в Украине, который был заложен на саммите в Аляске, до сих пор сохраняется. Об этом он рассказал пропагандисту Павлову Зарубину, утверждая, что именно поэтому РФ продолжает движение в направлении мира.

Фото: из открытых источников

Ранее, 8 октября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что потенциал улучшения отношений с США после встречи Путина и Трампа 15 августа уже "исчерпан". По его словам, американо-российские отношения "разрушены до фундамента". На это Песков ответил, что сейчас наблюдается определенная пауза именно потому, что украинские власти "не хотят отвечать на вопросы, которые были заданы".

"Учитывая, что РФ движется в сторону мирного урегулирования, можно сказать, что этот импульс жив, будем надеяться, будет жить дальше, что президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование", — добавил Песков.

Тем временем в ночь на 10 октября Россия нанесла новый массированный ракетно - дроновый удар — 32 ракеты и 465 беспилотников были выпущены по Украине. Под обстрелы попали энергетические сети, гражданские объекты и жилые районы. В результате нападения 20 человек получили ранения, а один ребенок погиб.

В своем заявлении Песков не упомянул, что сам Путин почти последовательно отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, которую уже пытается организовать президент США Дональд Трамп.

Портал " Комментарии" писал , что оккупанты в ночь на 10 октября совершили очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударами оказались Киев, Запорожье и другие регионы. Россия целенаправленно сказывается на критических объектах, оставляя без света большие области. Бывший офицер Воздушных Сил Анатолий Храпчинский заявил, что ответ Украины должен быть "зеркальным" — то есть ответным ударом по энергетическим узлам РФ.