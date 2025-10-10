У Путіна після страшного обстрілу Києва видали цинічну заяву про мир: деталі

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "імпульс" до мирного врегулювання війни в Україні, який було закладено на саміті в Алясці, досі зберігається. Про це він розповів пропагандисту Павлову Зарубіну, стверджуючи, нібито саме через це РФ продовжує рух у напрямку миру.

Фото: з відкритих джерел

Раніше, 8 жовтня, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що потенціал покращення відносин з США після зустрічі Путіна та Трампа 15 серпня вже "вичерпано". За його словами, американо-російські відносини "руйновані до фундаменту". На це Пєсков відповів, що нині спостерігається певна пауза саме тому, що українська влада "не хоче відповідати на ті запитання, які було поставлено".

"З огляду на те, що РФ рухається в бік мирного врегулювання, можна сказати, що цей імпульс живий, сподіватимемося, житиме далі, що президент Трамп зберігає політичну волю на мирне врегулювання", — додав Пєсков.

Тим часом у ніч на 10 жовтня Росія здійснила новий масований ракетно‑дроновий удар — 32 ракети та 465 безпілотників були випущені по Україні. Під обстріл потрапили енергетичні мережі, цивільні об’єкти та житлові райони. Унаслідок нападу 20 людей отримали поранення, а одна дитина загинула.

У своїй заяві Пєсков не згадав про те, що сам Путін майже послідовно відмовляється від зустрічі з Володимиром Зеленським, яку вже намагається організувати президент США Дональд Трамп.

Портал "Коментарі" писав, що окупанти у ніч на 10 жовтня здійснили чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударами опинилися Київ, Запоріжжя та інші регіони. Росія цілеспрямовано б’є по критичних об'єктах, залишаючи без світла великі області. Колишній офіцер Повітряних Сил Анатолій Храпчинський заявив, що відповідь України має бути "дзеркальною" — тобто ударом у відповідь по енергетичних вузлах РФ.