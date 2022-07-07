У Путина предупредили, чем могут закончиться попытки наказать Россию

Как передает портал "Комментарии", в Кремле отвели роль публиковать самые грозные заявления в адрес всего мира бывшему премьер-министру РФ, зампредседателю Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву. Вот тот и старается, выдавая в своем Телеграмм-канале все более шокирующие заявления. Так Медведев заявил, что попытки на международном уровне наказать Россию за ее преступления могут очень плохо закончиться для всего человечества. А все от того, сетует Дмитрий Медведев, что у России есть ядерное оружие. Опальный политик в открытую заявил, что существует угроза для всего человечества.

Путин и Медведев. Фото: из открытых источников

Уже по традиции Москва пытается винить во всех военных конфликтах, которые возникли в мире США. Именно поэтому Медведев попытался перевести стрелки на США, предостерегая мировую общественность от вероятного создания трибунала, о котором все громче говорят в мире.

При этом Медведев, словно забыл о том, что Россия ведет одну из самых кровопролитных войн, убивая мирное населения, раздавливая все на своем пути, политик обвинил почему-то США, обвинив Вашингтон в том, что Америка всегда вела войны на уничтожение. И, конечно же, как и пристало топовому российскому пропагандисту Медведев сравнил власти США с "гитлеровским режимом".

Читайте на портале "Комментарии" — "кадыровцы", как верные головорезы Путина рассказали, куда дойдут, воюя в Украине если Кремль их не остановит (видео).

Также издание "Комментарии" сообщало – "не отдадим ни одного кусочка земли": херсонские партизаны снова передали "привет" российским оккупантам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!