Что нужно знать о 18-м пакете санкций: сможет ли РФ получать мегаприбыль от продажи нефти

На этой неделе ЕС ввел против РФ 18-й пакет санкций и уже даже начал работу над 19-м пакетом. При этом в России заявляют, мол, приспособились к жизни в условиях ограничений. Больше всего внимания в новом пакете к тому, что ценовой потолок на российскую нефть, утвержденный в рамках 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, будет пересматриваться как минимум дважды в год в зависимости от изменения мировых цен на нефть. Стоимость российской нефти будет определяться по формуле: мировые цены на нефть минус 15%. При этом не уточняется, о стоимости какого именно сорта нефти идет речь. Не выглядит ли так, что несмотря на уже 18-й пакет санкций, но Запад вновь оставляет России лазейки для заработка больших денег? Или все же 18-й пакет санкций серьезно подорвет российскую экономику? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

После введения 18-го пакета санкций Индии придется искать альтернативу российской нефти

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, для того, чтобы потолок цены на российскую нефть был максимально эффективен, он должен быть поддержан всеми странами "Большой семёрки".

"Когда мы с вами говорим о Европе и максимальной цене, которую вводит Европейский Союз на российскую нефть, нужно помнить, что Европа имеет эмбарго на покупку российской танкерной нефти. То есть, она вводит прайс-кеп, но при этом не разрешает покупать российскую танкерную нефть. Страны ЕС не могут покупать российскую нефть по определению. Вот и выходит, что прайс-кэп будет действовать для портов Европейского Союза, то есть для танкеров, которые заходят в порты ЕС. Другое дело, что Британия присоединилась к этим ограничениям. Если ещё присоединятся Канада с Японией, а также США, то тогда прайс-кэп действительно будет всеобъемлюющим. Европа же это только один из трафиков", – отметил эксперт.

Он продолжает, на сегодняшний день цена российской нефти приблизительно 60 долларов за баррель. Если отнять от этой суммы 15%, то получим 51 доллар за баррель. При этом европейцы начинают говорить о 47 долларах за баррель.

"Нюанс заключается в том, что с какого момента и какой конкретно рынок берётся – с логистикой или без логистики, потому что рынки разные. В разных местах цена Urals будет разной, в зависимости от объема логистики. Как бы там ни было, все эти разговоры о цене на нефть упираются в покупателя. В действительности Китаю плевать на какой бы то ни было прайс-кэп. А вот с Индией ситуация принципиально другая. В 18-м пакете санкций вводится запрет на поставку в Европейский Союз нефтепродуктов, произведённых из российской нефти. То есть, это очень принципиальный момент. Ставится огромный крест на той работе, которую ведёт Индия по переработке российской нефти. 21% индийской нефтепереработки – это российская нефть, которая затем идёт на европейский рынок. С начала действия 18-го пакета санкций это сделать будет уже невозможно. Поэтому Индия, как один из крупных покупателей российской нефти, будет искать альтернативу. Вот этот момент намного более принципиален, чем прайс-кэп", – говорит Олег Пендзин.

Что касается того, насколько сильно это ударит по российских доходах, то эксперт советует подождать месяц-полтора, чтобы сделать первые выводы.

Подытоживая, Олег Пендзин отметил, что 18-ый пакет санкций против России намного серьёзнее, чем 17-ый пакет. Главное теперь, чтобы этот пакет реализовывался в полном объёме в соответствии с требованиями.

От Украины не устали – поддержка сохраняется

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак так прокомментировал ситуацию:

"Недавно принятый 18-й пакет санкций, конечно, будет оказывать давление на российскую экономику, но этот пакет я бы не называл с убийственными санкциями. Во-первых, понижение потолка цены на российскую нефть произошло, но оно не кардинальное. Во-вторых, нет точности в расчете формулы цены на российскую нефть. То есть, нет четко прописанной марки, от которой будет идти ориентир, чтобы уменьшать на 15% цену на российскую нефть. К тому же Россия все еще имеет возможности использовать различные обходные методы, в частности через такие страны, как Китай, частично Индия и Турция. И таким образом, нельзя сказать, что России окончательно перерезали источники валютных поступлений от продажи своих энергоносителей".

При этом эксперт отмечает, что 18-й пакет принят и здесь главная тенденция в том, что ЕС, как и другие страны, продолжает оказывать давление на Россию.

"То есть, это говорит о том, что от Украины не устали. Нет какого-либо политического движения в направлении того, что слишком обременительны для самих стран санкции против России. Следовательно, на уровне всех цивилизованных стран принято решение, с одной стороны, продолжать санкционное давление на Россию, а, с другой стороны, продолжать поддержку Украины. Кроме того, принят 18-й пакет санкций со стороны ЕС, знаем, что Палата представителей США проголосовала за продолжение поддержки Украины. Итого суммарно эти действия, с одной стороны, будут поддерживать Украину, а, с другой стороны, создавать дополнительное экономическое давление на Россию – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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