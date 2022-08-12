У Путина припугнули «случайностью» на атомных станциях ЕС

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев, которые все чаще делает резкие заявления, теперь вдруг намекнул, что Западу стоит не только быть обеспокоенным из-за возможной катастрофы на Запорожской АЭС, а задуматься еще над тем, что "случайные" инциденты возможны и на территории стран Евросоюза, где тоже есть работающие АЭС. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Медведев опубликовал у себя в Telegram.

Медведев и Путин. Фото: из открытых источников

Зампред Совбеза РФ заявил, что взрывы, которые происходят у самой АЭС в Энергодаре – это дело рук украинской армии, а Россия, мол на чужой территории, вторгнувшись в Украину выполняет защитную роль, охраняет важный объект.

По словам Медведева, с каждым взрывом вблизи реактора Запорожской АЭС и хранилищ радиоактивных изотопов угроза катастрофы становится ближе и ближе.

Дмитрий Медведев назвал неправдивой информацию о том, что это Россия обстреливает Запорожскую АЭС. В эти разговоры, отметил Медведев, не верит даже ООН.

"Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100% брехня даже для туповатой русофобствующей публики. Даже ООН не верит. Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны", — отметил Медведев.

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