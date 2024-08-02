У Путина признали, что обменяли важного агента ФСБ: о ком идет речь

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Кравцев Сергей
Вадим Красиков, который убил в Германии чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, является агентом Федеральной службы безопасности РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
По его словам, вчера охранники главы Кремля поприветствовали Красикова после его возвращения в Россию из Германии.
Также Дмитрий Песков уточнил, что Россия в результате обмена заключенными вернула и одного сотрудника Главного разведывательного управления.
При этом, как добавил пресс-секретарь президента РФ, Артем и Анна Дульцевы, которых освободили из-под заключения в Словении, были разведчиками-нелегалами.
Интересно, что вчера российский диктатор Владимир Путин обещал наградить всех, кого удалось вернуть в Россию в результате обмена, поскольку они "не нарушили присягу".
Читайте также на портале "Комментарии" — 1 августа между Россией и рядом стран Запада был проведен обмен заключенными, во время которого был освобожден путинский киллер и бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков. В западных спецслужбах предполагают, что между ним и российским диктатором Владимиром Путиным в прошлом была тесная связь. Об этом пишет немецкий таблоид "Bild".
В материале говорится, что Красиков мог участвовать в убийстве Анатолия Собчака. Кроме того, киллер может обладать "знаниями, опасными для Кремля".
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