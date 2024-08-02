У Путина признали, что обменяли важного агента ФСБ: о ком идет речь

Вадим Красиков, который убил в Германии чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, является агентом Федеральной службы безопасности РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности. Он служил в "Альфе". Интересно, что когда он служил в "Альфе", то служил вместе с несколькими сотрудниками охраны президента (российского диктатора Владимира Путина — ред.)", — отметил Дмитрий Песков.

По его словам, вчера охранники главы Кремля поприветствовали Красикова после его возвращения в Россию из Германии.

Также Дмитрий Песков уточнил, что Россия в результате обмена заключенными вернула и одного сотрудника Главного разведывательного управления.

При этом, как добавил пресс-секретарь президента РФ, Артем и Анна Дульцевы, которых освободили из-под заключения в Словении, были разведчиками-нелегалами.

Интересно, что вчера российский диктатор Владимир Путин обещал наградить всех, кого удалось вернуть в Россию в результате обмена, поскольку они "не нарушили присягу".

Читайте также на портале "Комментарии" — 1 августа между Россией и рядом стран Запада был проведен обмен заключенными, во время которого был освобожден путинский киллер и бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков. В западных спецслужбах предполагают, что между ним и российским диктатором Владимиром Путиным в прошлом была тесная связь. Об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

В материале говорится, что Красиков мог участвовать в убийстве Анатолия Собчака. Кроме того, киллер может обладать "знаниями, опасными для Кремля".

"Российский диктатор мог опасаться, что Красиков раскроет важную информацию, если останется в немецкой тюрьме – из мести российскому режиму, который не делает все для его освобождения, или чтобы заключить сделку с властями Германии. Есть подозрение, что Красиков мог сыграть роль в приходе Путина к власти. Считается, что в 1990-е годы он работал на Анатолия Собчака и его заместителя и принимал меры против их политических оппонентов. Однако в феврале 2000 года, через несколько недель после вступления Путина в должность президента, Собчак скоропостижно скончался", – сказано в материале.