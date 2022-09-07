У Путина проблемы со здоровьем – очередное странное поведение президента РФ (ВИДЕО)



















После встречи Владимира Путина с молодежью на Камчатке в очередной раз поднимается тема здоровья российского президента. Видео, обнародованное в социальных сетях, подогрело предположение, что Путин не может полностью контролировать движения своих рук и ног.



У Путина проблемы со здоровьем – странное поведение президента РФ. Фото из открытых источников

Недавно Путин посетил экологический форум на Камчатке. В связи с этим прошла запланированная встреча с молодежью. Российский президент явился и ответил на вопросы, но главное, что привлекло внимание – язык тела Владимира Путина.

На видео видно, что Путин неестественным образом держится одной рукой за кресло. Как и во время других встреч последних месяцев, российский президент тоже все время дергал ногами – одна из них подвернулась и совершила неестественный поворот.





Ноги Путина не в первый раз становятся объектом любопытства журналистов. Масла в огонь сплетен недавно подлили фотографии Путина с парада ко Дню Победы. Его ноги были завернуты в теплое одеяло. Также после майского заседания Организации договора о коллективной безопасности в Кремле с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном слухи о здоровье Путина не утихли – внимание привлекли его ноги.



Кроме этого, внимание журналистов привлекла запись апрельской встречи Путина с Сергеем Шойгу. Похоже, российскому президенту тяжело контролировать движения ног и он странно держался за край стола.

Слухов о здоровье Владимира Путина множество. Одни считают, что российский президент болен Паркинсоном, другие же утверждают, что у него рак. Но, состояние лидера РФ является государственной тайной Кремля.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал, об ужасном экономическом отчете для Путина. Секретный документ попал в сеть.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!