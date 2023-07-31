У Путина прокомментировали атаку дронов на Москву: что будет делать Кремль

В Кремле заявили, что атаки дронов на столицу России "подтверждают сущность киевского режима, идут попытки терактов в отношении гражданских объектов". Такое заявление сделал спикер российского президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Об этом сообщают пропагандистские СМИ Кремля.

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Комментируя этот инцидент, он заявил, что в России в связи с этим меры безопасности и так усилены. О конкретных шагах он посоветовал обращаться в Минобороны РФ.

Также Песков заявил, что в настоящее время уровень террористической угрозы в столице России повышать не намерены.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кремле отреагировали на мирные переговоры по войне в Украине, куда не пригласили Россию. Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы о предстоящих мирных переговорах, которые планируется провести в начале августа в Саудовской Аравии.

Издание The Wall Street Journal 29 июля писало о том, что Саудовская Аравия пригласила около 30 государств на переговоры по войне в Украине. Впоследствии эту информацию подтвердил руководитель ОП Андрей Ермак. Ожидается, что на саммите будут представлены около 30 стран, в том числе западные партеры Украины, государства юга и сама Украина.

Однако Россия не была приглашена на встречу. Представитель администрации президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на данную информацию. Несмотря на это, Песков добавил, что в настоящее время Москва не видит возможности для мирных переговоров между Украиной и Российской Федерацией.

Россия заявляет, что мирные соглашения должны быть с учетом интересов Кремля, то есть, Киев должен отказаться от части своих территорий. Украина настаивает, что война закончится, когда Россия выведет свои войска из украинских земель.



