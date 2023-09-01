У Путина прокомментировали открытие в Украине производства гаубиц стандарта НАТО

Кремль воспринимает со знаком минус открытие офиса британского производителя оружия BAE Systems на Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российский "РБК", цитируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Любые объекты по производству вооружений, тем более в случае если эти вооружения стреляют по нам, они становятся объектом для особого внимания наших военных", — прокомментировал Дмитрий Песков.

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В то же время, вопреки "особому вниманию военных", главный рупор Кремля выразил уверенность, что "принципиально изменить ситуацию это не сможет".

Стоит отметить, угрозы страны-агрессора наносить удары по предприятиям, где производят оружие для Украины не пугает западных инвесторов. Они охотно соглашаются инвестировать в таки производства.

Украинские защитники уже активно пользуются оружием от BAE Systems: это артиллерийские системы М777 и L119, САУ M109, БМП CV-90 и Bradley, а также танки Challenger. Оружие очень хорошо себя показало на этой войне и продолжает помогать нашим военным продвигать вперед во время контрнаступления.

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