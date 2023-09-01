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У Путина прокомментировали открытие в Украине производства гаубиц стандарта НАТО

Дмитрий Песков заявил, что российские военные внимательно следят за производством оружия в Украине

сегодня, 15:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кремль воспринимает со знаком минус открытие офиса британского производителя оружия BAE Systems на Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российский "РБК", цитируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

У Путина прокомментировали открытие в Украине производства гаубиц стандарта НАТО

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Любые объекты по производству вооружений, тем более в случае если эти вооружения стреляют по нам, они становятся объектом для особого внимания наших военных", — прокомментировал Дмитрий Песков. 


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В то же время, вопреки "особому вниманию военных", главный рупор Кремля выразил уверенность, что "принципиально изменить ситуацию это не сможет".

Стоит отметить, угрозы страны-агрессора наносить удары по предприятиям, где производят оружие для Украины не пугает западных инвесторов. Они охотно соглашаются инвестировать в таки производства.

Украинские защитники уже активно пользуются оружием от BAE Systems: это артиллерийские системы М777 и L119, САУ M109, БМП CV-90 и Bradley, а также танки Challenger. Оружие очень хорошо себя показало на этой войне и продолжает помогать нашим военным продвигать вперед во время контрнаступления.

Читайте также на портале "Комментарии" — количество производимых украинских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Стугна-П" в июле 2023-го года вчетверо больше, чем в январе. И процесс продолжает разворачиваться, объёмы увеличиваются. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Зеленского знают, как сорвать производство ракет и дронов в России.




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Источник: https://t.me/rbc_news/80827
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