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У Путина прокомментировали утренние взрывы в Москве

По словам Пескова, работают службы, которые занимаются безопасностью.

сегодня, 14:51
Автор:
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Лиля Воробьева
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В России все соответствующие службы находятся наготове. Из-за атаки беспилотников на российскую столицу 24 июля. Известно, что в 4 часа утра москвичей разбудили громкие взрывы, раздавшиеся в разных районах города . Соответствующее заявление об этой атаке сделал спикер российского президента Дмитрий Песков.

У Путина прокомментировали утренние взрывы в Москве

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

“Попытки Киева атаковать российские регионы беспилотниками участились. Все, кто занимается безопасностью, готовы”, — заявил Песков.


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Спикер Кремля заявил, что "российский ответ на эти атаки" — продолжение "спецоперации". Песков снова пытался сформировать в российском обществе мнение, что цель "СВО" будет достигнута.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев пригрозил новыми атаками по местам, где россиян не ждут. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на атаки беспилотников по Москве и оружейных складах в аннексированном Крыму. Российский политик пригрозил новыми атаками по Украине.

В ночь на 24 июля произошла атака на Москву. По данным Минобороны РФ было повреждено несколько домов из-за ударов двух дронов. Также нанесены удары по составу боеприпасов в Крыму вблизи города Джанкой. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксьнов заявил о необходимости эвакуации населения с этой территории полуострова.

На эти события отреагировал бывший президент РФ Дмитрий Медведев. 57-летний российский политик обвинил Украину в ударах по российской территории, заявив, что их якобы осуществляют украинские "нацисты". Медведев пригрозил, что Россия ответит на атаки по Москве и Крыму и будет наносить удары по нестандартным целям.
 



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