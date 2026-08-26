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У Путина раскрыли цель визита директора ЦРУ в Москву

Американский военный самолет провел в российской столице более восьми часов, а версия Кремля о цели визита директора ЦРУ появилась лишь после сообщений СМИ

26 августа 2026, 07:28
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Кравцев Сергей

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил неанонсированный визит в Москву, однако детали его поездки остаются закрытыми. В Кремле подтвердили факт контактов, но объяснения российских властей вызвали новые вопросы.

У Путина раскрыли цель визита директора ЦРУ в Москву

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Washington Post, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью визита было "установление контактов между службами безопасности". При этом раскрывать дополнительные детали он отказался. Позднее Песков сообщил ТАСС, что встреча директора ЦРУ с Владимиром Путиным в рамках поездки якобы не планировалась.

Примечательно, что ранее Кремль демонстрировал полное отсутствие информации о визите. Во вторник Песков утверждал, что российской стороне ничего не известно о прибывшем в аэропорт Внуково американском военном самолете. Кроме того, он заявлял, что на текущей неделе Москва не ожидает встреч с представителями администрации США.

Между тем данные Flightradar24 свидетельствуют, что американский C-17A Globemaster III прибыл в Москву утром 25 августа. Самолет вылетел с объединенной базы Эндрюс, сначала направился в Ригу, где провел около суток, а затем взял курс на российскую столицу.

C-17A является основным тяжелым военно-транспортным самолетом США. Его используют для перевозки большого количества оборудования, персонала и специальной техники, в том числе необходимой для обеспечения важных зарубежных визитов.

В Москве самолет находился около восьми с половиной часов. После 17:30 он покинул российскую столицу и примерно через час вновь приземлился в Риге.

Официально содержание переговоров и круг лиц, с которыми встречался глава ЦРУ, пока не раскрываются. Однако сам факт визита высокопоставленного представителя американской разведки в Москву на фоне сложных отношений между Вашингтоном и Кремлем неизбежно усиливает интерес к тому, какие именно контакты стороны решили восстановить за закрытыми дверями.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/08/25/cia-director-moscow-rare-unannounced-trip/
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