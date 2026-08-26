У Путіна розкрили мету візиту директора ЦРУ до Москви

Директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви, проте деталі його поїздки залишаються закритими. У Кремлі підтвердили факт контактів, але пояснення російської влади викликали нові питання.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Washington Post, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що метою візиту було "встановлення контактів між службами безпеки". При цьому, розкривати додаткові деталі він відмовився. Пізніше Пєсков повідомив ТАРС, що зустріч директора ЦРУ з Володимиром Путіним у рамках поїздки нібито не планувалася.

Примітно, що раніше Кремль демонстрував повну відсутність інформації щодо візиту. У вівторок Пєсков стверджував, що російській стороні нічого не відомо про американський військовий літак, який прибув в аеропорт Внуково. Крім того, він заявляв, що цього тижня Москва не очікує на зустрічі з представниками адміністрації США.

Тим часом, дані Flightradar24 свідчать, що американський C-17A Globemaster III прибув до Москви вранці 25 серпня. Літак вилетів з об'єднаної бази Ендрюс, спочатку вирушив до Риги, де провів близько доби, а потім узяв курс на російську столицю.

C-17A є основним важким військово-транспортним літаком США. Його використовують для перевезення великої кількості обладнання, персоналу та спеціальної техніки, зокрема необхідної для забезпечення важливих закордонних візитів.

У Москві літак знаходився близько восьмої з половиною години. Після 17:30 він залишив російську столицю і приблизно за годину знову приземлився у Ризі.

Офіційно зміст переговорів та коло осіб, з якими зустрічався голова ЦРУ, поки що не розкриваються. Однак сам факт візиту високопоставленого представника американської розвідки до Москви на тлі складних відносин між Вашингтоном і Кремлем неминуче посилює інтерес до того, які саме контакти сторони вирішили відновити за зачиненими дверима.

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