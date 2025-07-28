Смысла от телефонного разговора российского диктатора Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона было мало. При этом хозяин Кремля якобы открыт к диалогу с любой страной, в том числе европейской и всегда идет на диалог. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Разговор Макрона с Путиным. Фото: из открытых источников

"Вот президент Макрон позвонил нашему президенту, тот тут же взял трубку. Правда, я не хочу раскрывать секреты общения, но пользы от этого разговора было, прямо скажем, мало. Хотя бы потому, что потом президент Макрон начал делать публичное заявление, что на Россию надо надавить, чтобы она согласилась немедленно на прекращение огня без всяких условий", — возмутился Сергей Лавров.

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"Задачи будут выполнены. Мы настаиваем на нашем законном праве — обеспечить безопасность. Никакого втягивания Украины в НАТО и вообще никакого расширения Альянса. Оно уже расширилось вопреки всем обещаниям и соглашениям и подошло к нашим границам", — заявил Лавров во время форума "Теория смыслов", слова которого приводят пропагандист.

В то же время, министр из Кремля отметил, что Россия якобы впервые в истории ведет военные действия против Запада без союзников. Лавров напомнил, что в Первую и Вторую мировые войны у России были союзники, а сейчас ее поддержки нет, поэтому "нужно полагаться только на себя, не допускать никаких слабостей". Главной целью он назвал победу над врагом.

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