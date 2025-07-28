У Путина раскрыли детали телефонного разговора с Макроном

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Кравцев Сергей
Смысла от телефонного разговора российского диктатора Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона было мало. При этом хозяин Кремля якобы открыт к диалогу с любой страной, в том числе европейской и всегда идет на диалог. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Разговор Макрона с Путиным. Фото: из открытых источников
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В то же время, министр из Кремля отметил, что Россия якобы впервые в истории ведет военные действия против Запада без союзников. Лавров напомнил, что в Первую и Вторую мировые войны у России были союзники, а сейчас ее поддержки нет, поэтому "нужно полагаться только на себя, не допускать никаких слабостей". Главной целью он назвал победу над врагом.
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