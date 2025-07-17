У Путина рассчитывали на другой сценарий: что не так с продажей нефти в этом году

Средняя цена на российскую нефть, рассчитанная в рублях, остается ниже целевого показателя федерального бюджета на 2025 год. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Бюджет РФ. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, это усиливает давление на бюджет, который уже сталкивается с растущим дефицитом. Слабость в значительной степени является результатом укрепления рубля, который с начала года подскочил приблизительно на 45% благодаря ослаблению геополитической напряженности и жесткой монетарной политике Центрального банка.

Международные цены на нефть, выраженные в долларах, в то же время потеряли около 10% своей стоимости.

По оценкам, средняя цена на российскую нефтяную смесь, рассчитанная для целей налогообложения, достигла 4 701 руб. за баррель за первые две недели июля, что примерно на уровне июня, но на 11,1% ниже целевого показателя обновленного бюджета.

Министерство финансов РФ на прошлой неделе заявило, что дефицит бюджета равен 3,69 трлн руб. ($47,31 млрд), или 1,7% валового внутреннего продукта, в первой половине года, что соответствует ожиданиям за весь год.

Россия повысила прогноз дефицита бюджета на 2025 год до 1,7% ВВП в апреле с 0,5% после снижения прогноза доходов от энергетики на 24% в ожидании длительного периода снижения цен на нефть.

Государственные расходы на национальную оборону в 2025 году увеличились на четверть – до 6,3% ВВП, что является самым высоким показателем со времен Холодной войны, поскольку страна продолжала развязанную ею полномасштабную войну в Украине, которая затянулась уже четвертый год.

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