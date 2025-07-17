logo

BTC/USD

118376

ETH/USD

3448.58

USD/UAH

41.81

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина рассчитывали на другой сценарий: что не так с продажей нефти в этом году
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина рассчитывали на другой сценарий: что не так с продажей нефти в этом году

Цена российской нефти не дотягивает до показателя, заложенного в бюджет РФ

17 июля 2025, 10:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Средняя цена на российскую нефть, рассчитанная в рублях, остается ниже целевого показателя федерального бюджета на 2025 год. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

У Путина рассчитывали на другой сценарий: что не так с продажей нефти в этом году

Бюджет РФ. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, это усиливает давление на бюджет, который уже сталкивается с растущим дефицитом. Слабость в значительной степени является результатом укрепления рубля, который с начала года подскочил приблизительно на 45% благодаря ослаблению геополитической напряженности и жесткой монетарной политике Центрального банка.

Международные цены на нефть, выраженные в долларах, в то же время потеряли около 10% своей стоимости.

По оценкам, средняя цена на российскую нефтяную смесь, рассчитанная для целей налогообложения, достигла 4 701 руб. за баррель за первые две недели июля, что примерно на уровне июня, но на 11,1% ниже целевого показателя обновленного бюджета.

Министерство финансов РФ на прошлой неделе заявило, что дефицит бюджета равен 3,69 трлн руб. ($47,31 млрд), или 1,7% валового внутреннего продукта, в первой половине года, что соответствует ожиданиям за весь год.

Россия повысила прогноз дефицита бюджета на 2025 год до 1,7% ВВП в апреле с 0,5% после снижения прогноза доходов от энергетики на 24% в ожидании длительного периода снижения цен на нефть.

Государственные расходы на национальную оборону в 2025 году увеличились на четверть – до 6,3% ВВП, что является самым высоким показателем со времен Холодной войны, поскольку страна продолжала развязанную ею полномасштабную войну в Украине, которая затянулась уже четвертый год.

Читайте также на портале "Комментарии" — новый "потолок" цен на российскую нефть: какое решение готовит Евросоюз.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/energy/russian-oil-price-roubles-has-stayed-below-2025-budget-target-2025-07-16/
Теги:

Новости

Все новости