В европейских странах сожалеют о разрыве экономических связей с Россией, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко раскритиковала ЕС. Фото из открытых источников

"К сожалению, сотрудничество с Евросоюзом, которое было очень активным, многоотраслевым, многонаправленным, прервалось не по нашей вине, в ущерб своим национальным интересам, европейским государствам, я имею в виду", — сказала Валентина Матвиенко.

Она считает, что в Европе "наступило отрезвление".

"В Европе начали отдавать себе отчет, что собственные национальные интересы должны быть в приоритете перед обслуживанием геополитических, экономических и других интересов других стран", — заявила Валентина Матвиенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что Россия производит за три месяца столько вооружения, сколько НАТО производит за год, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. "Экономика России не больше, чем экономика Нидерландов и Бельгии вместе взятых. Но россияне производят за три месяца то, что вся НАТО производит за год. У них нет наших высоких зарплат, у них нет нашей бюрократии, они могут двигаться с более высокой скоростью. Россияне создали военную экономику", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что китайские и индийские компании ищут источники поставок нефти после введения новых ограничений США против российского нефтяного экспорта. Как известно, под санкции попали "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", их дочерние структуры и 183 судна. перевозили российскую нефть. Многие из этих танкеров использовали для доставки. нефти в Индию и Китай, ставшие крупнейшими потребителями российской нефти после введения 2022 года западных санкций Некоторые суда перевозили также нефть из Ирана.