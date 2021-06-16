У Путина рассказали, может ли США присоединиться к переговорам по Донбассу

Пока в швейцарской Женеве подходит к концу ожидаемый многими президентский саммит американского и российского лидеров, представители делегаций отличаются короткими заявлениями.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Фото из открытых источников

Так, по словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, в России не выступают категорически против присоединения Соединенных Штатов к переговорам по вопросам Донбасса. Информацию сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.

Дмитрий Козак считает, что представители США могут помочь процессу разрешения конфликта. Вместе с этим помощник Путина отмечает, что в любых решениях следует пользоваться исключительно "человеческой логикой", а не чьими-то политическими предпочтениями.

Главным пунктом, который бы мог способствовать присоединению американских дипломатов к переговорам насчет войны в Украине, Козак называет поддержку выполнения "Минских соглашений".

По словам российского политика, нынешняя администрация Белого дома в принципе демонстрирует благосклонное отношение к этому документу.

Также Козак, по заявлению росСМИ, подчеркнул, что в Кремле украинской стороне предлагали обратиться в Совет безопасности ООН. Такой "совет" российский чиновник связал с регулярными заявлениями официального Киева о том, что выполнение "Минска" является невозможным. По словам Дмитрия Козака, в ООН могли бы рассмотреть предложения при их наличии и, вероятно, исправить текст договоренностей.

Когда может состояться очередная встреча представителей "нормандского формата", Дмитрий Козак не ответил. Политик лишь вскользь заметил, что международные партнеры намекали на вероятное изменение условий ведения переговоров.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как будет развиваться ситуация в оккупированных Крыму и ОРДЛО после завершения встречи Байдена и Путина. Какую мысль высказал один из украинских нардепов, читайте в нашем материале.

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