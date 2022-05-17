У Путина рассказали, на какой мир по окончании войны Россия готова согласиться

Логичным завершением любого военного конфликта есть наступление мира. Не исключением есть нынешний кризис, который тоже закончится миром, где "голос России будут слышать, и где ей будет комфортно существовать". Как передает издание "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Песков отметил, что какой бы не была война ее итог – это всегда мир. И этот военный конфликт в Украине также должен закончиться миром, но только таким, где голос России будут слышать и учитывать. Также Дмитрий Песков многозначно заявил, что это мир должен включать в себя комфорт и безопасность для самой России.

В том, что сейчас происходит в Украине, где российская армия убивает мирных граждан Украины и рушит города Дмитрий Песков видимо не видит ничего плохого. Происходящее рупор Кремля назвал "идеальным штормом и моментом истины". А для подтверждения своих слов Дмитрий Песков напомнил о результатах социологических опросов, которые четко показывают, что такую политику президента России Владимира Путина поддерживает подавляющее большинство россиян.

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Также издание "Комментарии" сообщало — на Банковой назвали причины, почему переговоры с Россией на паузе и пока не могут быть возобновлены.





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