У Путина рассказали, насколько Москва и Киев близки к подписанию каких-либо договоренностей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина пока не вышли на финальную стадию к подписанию каких-либо договоренностей. Переговоры продолжаются, но прогресса пока нет. Как передает портал "Комментарии", слова пресс-секретаря Путина цитирует "РИН Новости" и "Интерфакс".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Песков заявил, что пока что переговоры российской и украинской сторон продолжаются и как только удастся выйти на какие-то договорённости – об этом будет сообщено публично.

Также Дмитрий Песков заявил, что постановление Международного суда ООН России не указ и Москва не собирается его выполнять. Он пояснил, что у Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". И в данном случае ни о каком согласии речь идти не может. Единственной реакцией РФ может быть то, что Москва принимает это во внимание.

Отметим, 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине.

Читайте на портале "Комментарии" — советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что после провала наземной операции и выполнения поставленных задач Москва меняет тактику войны в Украине и теперь пытается устраивать локальные котлы для мирных граждан, прицельно бьет по укрытиям и пытается вести тягучие наземные бои на отдельных направлениях. Кроме этого, в РФ не теряет надежду на то, что внутри Украины удастся создать дестабилизацию, посеять разногласия.

Также издание "Комментарии" сообщало - в ВСУ новые трофеи — российские оккупанты оставили военную технику, скрываясь с поля боя.

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