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У Путина рассказали в каком случае увеличат транзит газа через Украину

У Путина говорят, что готовы увеличить транзит газа через Украину при двух условиях

сегодня, 15:04
Автор:

Кравцев Сергей

Россия готова увеличить транзит газа через украинскую ГТС, но такому решению должны предшествовать две вещи – Украина должна предложить Москве выгодные условия для транзита, а Европа должна существенно увеличить объёмы газа, которые желает приобрести. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

У Путина рассказали в каком случае увеличат транзит газа через Украину

Транзит газа. Фото: Экономическая правда

По словам Пескова, Украина должна ставить вопрос о продлении транзита газа не перед Москвой, а перед Брюсселем, а, если говорить конкретнее, то перед европейскими потребителями голубого топлива. Если европейские компании готовы существенно увеличить количество газа, которое готовы приобрести у России, тогда не будет никаких проблем с транзитом через территорию Украины. Спикер российского президента отметил, если будет подписано долгосрочное соглашение между российским газовым монополистом и европейскими компаниями, то это гарантирует транзит газа через территорию Украины.

Дмитрий Песков подчеркнул, Россия исполнит все свои обязательства перед покупателями газа, если таковые будут. На сегодняшний день, отметил пресс-секретарь Путина, Москва до максимума увеличила объёмы поставок газа. Также спикер президента РФ отметил, что согласно тем контрактам и договорам, которые есть, Россия исполняет все свои обязательства.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Песков заверил, что Россия никогда не пыталась использовать газ, как оружие в борьбе против украинцев. Так Песков отреагировал на решение Венгрии подписать долгосрочный контракт с российской компанией "Газпром" на поставку газа в обход Украины.



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Источник: Транзит газа. Фото: Экономическая правда
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