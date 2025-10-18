У Путина решили сыграть на опережение: к чему пытаются склонить США

Москва откомандировала в США спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева, чтобы убедить администрацию Трампа в экономической выгоде нормализации отношений между странами без вступления в мирные переговоры с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что Кремль продолжает использовать двустороннюю риторическую стратегию, сочетая экономические инициативы с завуалированными военными угрозами, чтобы одновременно добиваться нормализации отношений с Соединенными Штатами и сдерживать поддержку Украины со стороны Вашингтона.

В качестве примера в Институте сослались на серию англоязычных сообщений в X генерального директора Российского фонда прямых инвестиций и ключевого переговорщика Кремля Кирилла Дмитриева. Он 16 и 17 октября опубликовал серию англоязычных сообщений в X, в которых продвигал идею возможной совместной американо-российской экономической инициативы.

"Вероятно, это было попыткой убедить администрацию Трампа, что нормализация отношений между США и Россией принесет экономическую и политическую выгоду обеим странам без необходимости проведения мирных переговоров с Украиной", — предполагают эксперты ISW.

По мнению аналитиков, Дмитриев фактически выполняет роль убедительного агента, которого Кремль использует для укрепления связей с администрацией Трампа. Его публикации, вероятно, имели целью привлечь внимание медиа и подчеркнуть кремлевский нарратив о том, что двустороннее экономическое сотрудничество является лучшей альтернативой переговорному урегулированию войны в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предлагает американскому бизнесмену Илону Маску построить "тоннель Путина – Трампа" между РФ и США. Как сообщает портал "Комментарии", об этом российское чиновник написал в соцсети X 16 октября.



