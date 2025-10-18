logo_ukra

BTC/USD

106852

ETH/USD

3868.15

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Путіна вирішили зіграти на випередження: до чого намагаються схилити США
commentss НОВИНИ Всі новини

У Путіна вирішили зіграти на випередження: до чого намагаються схилити США

В ISW зазначили, РФ намагається схилити США до відновлення економічної співпраці

18 жовтня 2025, 08:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Москва відрядила у США спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва, щоб переконати адміністрацію Трампа в економічній вигоді нормалізації відносин між країнами без вступу до мирних переговорів з Україною. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Путіна вирішили зіграти на випередження: до чого намагаються схилити США

Кирило Дмитрієв. Фото: із відкритих джерел

Американські аналітики зазначають, що Кремль продовжує використовувати двосторонню риторичну стратегію, поєднуючи економічні ініціативи із завуальованими військовими загрозами, щоб одночасно добиватися нормалізації відносин зі Сполученими Штатами та стримувати підтримку України з боку Вашингтона.

Як приклад в Інституті послалися на серію англомовних повідомлень у X генерального директора Російського фонду прямих інвестицій та ключового переговорника Кремля Кирила Дмитрієва. Він 16 та 17 жовтня опублікував серію англомовних повідомлень у X, в яких просував ідею можливої спільної американсько-російської економічної ініціативи.

"Ймовірно, це була спроба переконати адміністрацію Трампа, що нормалізація відносин між США та Росією принесе економічну та політичну вигоду обом країнам без необхідності проведення мирних переговорів з Україною", — припускають експерти ISW.

На думку аналітиків, Дмитрієв фактично виконує роль переконливого агента, якого Кремль використовує для зміцнення зв'язків із адміністрацією Трампа. Його публікації, ймовірно, мали на меті привернути увагу медіа та підкреслити кремлівський наратив про те, що двостороння економічна співпраця є найкращою альтернативою переговорному врегулюванню війни в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв пропонує американському бізнесменові Ілону Маску побудувати "тунель Путіна — Трампа" між РФ та США. Як повідомляє портал "Коментарі", про це російський чиновник написав у соцмережі X 16 жовтня.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-17-2025
Теги:

Новини

Всі новини