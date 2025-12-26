У Путина сделали новое неожиданное заявление о контактах с представителями США: детали

В Кремле проанализировали информацию, полученную спецпосланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым после поездки в США для переговоров по завершению войны в Украине. На ее основе состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: РБК

"По поручению Путина прошел обмен контактами между российскими и американскими представителями. В этом процессе участвовали Ушаков и несколько собеседников Белого дома. Договорено продолжать диалог", – отметил Песков.

Известно, что Кремль продолжает учить документы, которые Дмитриев передал Путину после встреч в Майами. На основе этого анализа Москва будет принимать решение о дальнейшем общении с американской стороной. Песков подчеркнул, что все дальнейшие контакты зависят от решений Путина и оценки переданных материалов.

Ранее украинские власти представили обновленный мирный план, существенно отличающийся от предыдущего предложения, предусматривающего территориальные уступки Украины и ограничения на вступление в НАТО. Новая версия плана предлагает разумный компромисс с гарантиями безопасности для Киева, но Кремль вряд ли согласится с ним. Эксперты объясняют это тем, что Москва, подкрепленная успехами на фронте, не сможет представить мирное соглашение населению в качестве победы.

Вместе с тем продолжение переговоров позволяет России поддерживать рабочие контакты с Вашингтоном и демонстрировать готовность к диалогу, что может быть использовано во избежание дополнительных обвинений в затягивании конфликта. Кроме того, переговорный процесс выгоден Москве с экономической точки зрения: ожидаемые санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКойл" могут быть отсрочены, что позволит стране продавать нефть с меньшими скидками.

Как уже писали "Комментарии", российский бизнес получил четкий сигнал о намерениях Кремля продолжать войну против Украины и добиваться контроля над всей Донецкой областью. Об этом в эфире Эспрессо заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.