У Путіна зробили нову несподівану заяву про контакти з представниками США: деталі

У Кремлі проаналізували інформацію, яку отримав спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв після поїздки до США для переговорів щодо завершення війни в Україні. На її основі відбувся контакт між представниками адміністрацій Росії та Сполучених Штатів, повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: РБК

"За дорученням Путіна відбувся обмін контактами між російськими та американськими представниками. У цьому процесі брали участь Ушаков та кілька співрозмовників від Білого дому. Домовлено продовжувати діалог", — зазначив Пєсков.

Відомо, що Кремль продовжує вивчати документи, які Дмитрієв передав Путіну після зустрічей у Маямі. На основі цього аналізу Москва ухвалюватиме рішення щодо подальшого спілкування з американською стороною. Пєсков підкреслив, що всі подальші контакти залежать від рішень Путіна та оцінки переданих матеріалів.

Раніше українська влада представила оновлений мирний план, який суттєво відрізняється від попередньої пропозиції, що передбачала територіальні поступки України та обмеження на вступ до НАТО. Нова версія плану пропонує розумний компроміс із гарантіями безпеки для Києва, але Кремль навряд чи погодиться на нього. Експерти пояснюють це тим, що Москва, підкріплена успіхами на фронті, не зможе представити мирну угоду населенню як перемогу.

Разом із тим, продовження переговорів дозволяє Росії підтримувати робочі контакти з Вашингтоном і демонструвати готовність до діалогу, що може бути використано для уникнення додаткових звинувачень у затягуванні конфлікту. Крім того, переговорний процес вигідний Москві з економічної точки зору: очікувані санкції проти російських нафтових компаній "Роснєфть" і "Лукойл" можуть бути відтерміновані, що дасть можливість країні продавати нафту з меншими знижками.

Як вже писали "Коментарі", російський бізнес отримав чіткий сигнал про наміри Кремля продовжувати війну проти України та домагатися контролю над усією Донецькою областю. Про це в ефірі Еспресо заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.