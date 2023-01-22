У Путина сделали новое заявление из-за поставок оружия Украине

Кремлевские политики не могут успокоиться из-за поставок Украине наступательного вооружения. У Путина заявили, что это приведет к "глобальной катастрофе". Кроме этого, решения США и Европейского союза относительно нового пакета военной помощи якобы "ведут мир к страшной войне" и "совершенно другим боевым действиям". Соответствующее заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия", — сказал Володин.

Кремлевский политик заявил, что решения Вашингтона и Брюсселя "ведут мир к страшной войне" и "совершенно другим боевым действиям".

"Учитывая технологическое преимущество российского оружия, принимающим такие решения иностранным политикам необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны", — заявил Володин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, когда состоится следующий Рамштайн и о передаче какой техники будет идти речь. Министр обороны Украины Алексей Резников объявил, когда состоится следующая встреча. В то время как Офис президента назвал о какой военной технике будут говорить на встрече министров обороны в Германии. 21-го дня представитель Офиса президента Украины Андрей Сибига во время телемарафона сообщил, что на следующей встрече контактной группы в Рамштайне будут обсуждать передачу авиационной техники для Украины. Кроме того, Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что следующая встреча союзников Украины в Германии состоится в середине февраля.